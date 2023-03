Ole Volkmer bestraft Beckelns Fehler gnadenlos

Von: Sven Marquart

Klare Sache: Timo Höfken (l.) feierte mit dem Harpstedter TB einen 5:0-Erfolg über Tim Sander und die Beckeln Fountains. © Tamino Büttner

Landkreis – Ole Volkmer hat dem Samtgemeindederby in der Fußball-Kreisliga seinen Stempel aufgedrückt: Der 22-Jährige steuerte vier Treffer zum 5:0-Erfolg seines Harpstedter TB über die Beckeln Fountains bei. Während der FC Huntlosen (1:1 gegen den FC Hude II) und der VfL Wildeshausen II (2:2 gegen den Bookholzberger TB) mit Teilerfolgen aus der Winterpause starteten, ging der TV Dötlingen beim 1:3 gegen den VfL Stenum II erstmals seit zwölf Spielen wieder als Verlierer vom Platz.

FC Huntlosen – FC Hude II 1:1 (1:1): Inzwischen wartet der FC Huntlosen seit 15 Partien auf einen dreifachen Punktgewinn. „Eigentlich wäre ein Sieg drin gewesen, aber dafür hätten wir unsere Chancen besser nutzen müssen. Bei einem Chancenverhältnis von 7:3 ist ein 1:1 ein bisschen wenig“, sagte Huntlosens Trainer Georg Zimmermann. Seine Crew war zunächst in Rückstand geraten. Keno Uphoff hatte aus 30 Metern abgezogen, und der Ball sprang vom Innenpfosten zum 1:0 für Hude ins Tor (20.). Stefan Merz sorgte kurz darauf für das 1:1 (23.). Das war auch schon der Endstand. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht mehr so dominant. Da ist uns etwas die Kraft ausgegangen, weil das Spiel sehr laufintensiv war“, berichtete Zimmermann. Dennoch war er mit der Leistung seines Teams einverstanden. Allerdings befürchtet der 68-Jährige das Saisonaus für seinen Mittelfeldspieler Philipp Passon, der sich eine Knieverletzung zuzog.

VfL Wildeshausen II – Bookholzberger TB 2:2 (1:0): Die Krandel-Kicker wollten sich von „ihrem“ Platz zwei, der ab der kommenden Woche in einen Kunstrasenplatz umgewandelt wird, unbedingt mit einem Sieg verabschieden. Und es ging auch gut los: Bereits in der ersten Minute erzielte Yannis Brockmann nach schöner Vorarbeit von Nico Krumdiek und Marcel Fiedler das 1:0. Chris Löwe hätte die Führung ausbauen können, vergab seine Doppelchance aber. „20 Minuten hatten wir alles im Griff. Dann ist Bookholzberg immer besser ins Spiel gekommen“, berichtete VfL-Coach Selcuk Keyik. Schon vor der Pause hatte der Aufsteiger mehrere dicke Möglichkeiten. Aber erst in der zweiten Halbzeit glich Paul Kohlschein zum 1:1 aus (58.). Jan Rüdebusch ließ das 2:1 für den BTB folgen (68.). Beide Male hatte der VfL im Mittelfeld keinen Zugriff bekommen. Die Wildeshauser Schlussoffensive wurde belohnt. Einen Freistoß von Brockmann stocherte Bennet Smolna aus dem Gewühl zum 2:2 ins Tor (88.). Löwe und Rene Künnen hatten sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß. „Das wäre des Guten aber zu viel gewesen. Am Ende geht das 2:2 in Ordnung“, bilanzierte Keyik.

Beckeln Fountains – Harpstedter TB 0:5 (0:2): Mit seinen vier Treffern entschied Ole Volkmer das Derby fast im Alleingang (6./22./52./80.). „Vor dem Spiel habe ich im Scherz zu Ole gesagt, dass ich von ihm fünf Dinger sehen will“, erzählte Thorsten Graf. Möglicherweise hätte Volkmer die Vorgabe des HTB-Coaches sogar erfüllt. Doch wegen einer Wadenblessur ließ er sich nach seinem vierten Streich sicherheitshalber auswechseln. Harpstedts Linksaußen hatte viel Platz, weil sich Beckelns Defensive hauptsächlich auf Mittelstürmer Niklas Fortmann konzentrierte. „Und dann bestraft Ole unsere Fehler gnadenlos. Harpstedt hat absolut verdient gewonnen“, erklärte Fountains-Coach Matthias „Jupp“ Büsing. Seine Aufsteiger fanden nur kurz vor und kurz nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. Diese Phase beendete Volkmer mit dem 3:0. Moritz Bätcher, der die Harpstedter Dreierkette vorzüglich organisierte, legte das 4:0 nach (74.). „Das war ein richtig gutes Spiel von uns. Auch im Zweikampf waren wir nicht zimperlich, was dem HTB oft nachgesagt wurde“, freute sich Graf. „Harpstedt war ein Regal zu hoch. Wir müssen unsere Punkte woanders holen“, meinte Büsing.

TV Dötlingen – VfL Stenum II 1:3 (1:2): Die erste Heimniederlage der laufenden Saison hatten sich die Dötlinger selbst zuzuschreiben. „Die ersten 20 Minuten waren wie aus einem Guss, dann haben wir den Faden verloren und uns auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen“, ärgerte sich Trainer Markus Welz. Eine tolle Kombination über Patrick Zikura und Benjamin Bohrer krönte Andreas Kari mit dem 1:0 (14.). Anschließend verpasste Shqipron Stublla das 2:0, als er am stark reagierenden Thilo Griep-Raming scheiterte (18.). Stattdessen drehte Dennis Metzing die Partie mit einem Doppelschlag zum 2:1 für die Gäste (29./30.). Dem möglichen Ausgleich durch Shqipron Stublla stand nur der Pfosten im Weg (37.). „Trotzdem hätte es zur Halbzeit schon 1:3 oder 1:4 stehen müssen“, meinte Welz. Im zweiten Abschnitt besann sich seine Elf, fing sich durch einen Konter aber das 1:3 von Niclas Connor Posdiena (69.). Erst in der Schlussphase hatten Julian Eilers und Maximilian Struve Chancen zur Resultatsverbesserung. „Am Ende haben wir verdient verloren“, sagte Welz.