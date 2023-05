Ole Volkmer beruhigt Harpstedts Nervenkostüm

Von: Sven Marquart

Sicherer Rückhalt: Harpstedts Keeper Henrik Reineberg verhinderte den Huder Anschlusstreffer. © Sven Marquart

Landkreis – Der Titelkampf in der Fußball-Kreisliga spitzt sich immer weiter zu. Sowohl Tabellenführer Harpstedter TB (8:0 gegen den FC Hude II) als auch Verfolger TV Munderloh (6:0 beim TSV Ganderkesee) erledigten ihre Pflichtaufgaben souverän. Somit führt der HTB das Klassement weiter mit einem Punkt Vorsprung an. Am Tabellenende gelang Absteiger FC Huntlosen nach zuletzt acht Niederlagen am Stück mit dem 1:1 gegen den SV Achternmeer zumindest mal wieder ein Teilerfolg. Der TV Dötlingen unterlag dem Bookholzberger TB mit 1:3.

Harpstedter TB – FC Hude II 8:0 (3:0): Die Harpstedter hatten sich vorgenommen, den Tabellenvierzehnten früh unter Druck zu setzen und dann schnell in die Tiefe zu spielen. Das gelang ihnen vorzüglich. Die frühe 2:0-Führung durch Timo Höfken (2.) und Ole Volkmer (7.) spielte ihnen zusätzlich in die Karten. „Allerdings hatten wir zehn Minuten vor der Pause eine Phase, in der es nicht so gut lief“, berichtete HTB-Coach Thorsten Graf. Mit zwei guten Paraden verhinderte Keeper Henrik Reineberg den möglichen Anschlusstreffer. Volkmers 3:0 kurz vor dem Pausenpfiff beruhigte Harpstedts Nervenkostüm dann wieder (44.). „Ab der 60. Minute haben wir dann auch richtig guten Fußball gespielt“, schwärmte Graf. Onno Bolling (61.), Niklas Fortmann (66./69.) und Höfken (71.) schraubten das Resultat weiter in die Höhe. Zudem unterlief Hudes Lutz Weigang ein Eigentor (67.). „Wir sind wirklich als Team aufgetreten. Jeder hat für jeden gearbeitet. Auch die Einwechselspieler haben sich richtig gut eingefügt“, freute sich Graf. Das bessere Torverhältnis werde seine Crew dem TV Munderloh nicht mehr streitig machen können. „Aber acht Tore sind auch gut für das Selbstvertrauen.“

FC Huntlosen – SV Achternmeer 1:1 (0:0): „Wenn du so oft verlierst wie wir, geht irgendwann der Spaß am Fußball verloren. Um aus dem Loch rauszukommen, brauchst du Erfolgserlebnisse“, sagte Georg Zimmermann. Deshalb bedauerte es Huntlosens Trainer, dass es für sein Team nicht zum dritten Saisonsieg gereicht hatte. Das Schlusslicht führte durch Stefan Merz, der eine Flanke von Nils Heimann einköpfte, mit 1:0 (58.). Einen laut Zimmermann „geschundenen“ Foulelfmeter verwandelte Cedric Frank zum 1:1-Endstand (88.). Sören Groothoff war in dieser Szene machtlos. Ansonsten lieferte Huntlosens Ersatzkeeper aber eine gute Leistung. „Das zeigt mir, dass ich zwei Torhüter habe, auf die ich mich verlassen kann“, erklärte Zimmermann.

TV Dötlingen – Bookholzberger TB 1:3 (0:1): „Das war keine gute Leistung von uns. Wir haben gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner verdient verloren“, ärgerte sich TVD-Trainer Markus Welz. Seine Schützlinge kamen fast immer einen Schritt zu spät – so wie beim 0:1 durch Mark Dodeman, der einen Eckball einköpfte (20.). Kurz nach Wiederbeginn markierte Shqipron Stublla nach Flanke von Johannes Ullerich per Kopf das 1:1 (49.). „Da hätte das Spiel eventuell kippen können“, meinte Welz. Das Gegenteil war der Fall. Jan Rüdebusch nutzte einen Dötlinger Abwehrfehler zur erneuten BTB-Führung (68.), und Paul Kohlschein sorgte mit einem Konter zum 3:1 für die endgültige Entscheidung (90.+1). „Wir waren überhaupt nicht im Spiel. Vielleicht ist bei uns die Spannung raus“, mutmaßte Welz.