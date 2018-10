Oberbörsch tut VfL einfach gut

Fünf Treffer beim 6:0 über Wüsting

Wildeshausens Jannis Oberbörsch erzielte gegen die SF Wüsting seine Saisontreffer zwölf bis 16 und setzte sich damit an die Spitze der Torjägerliste.

Wildeshausen/Harpstedt - Wohl dem, der einen Torjäger wie Jannis Oberbörsch in seinen Reihen hat. Mit fünf Treffern war der Angreifer des VfL Wildeshausen II in der 1. Fußball-Kreisklasse maßgeblich am 6:0-Erfolg über die SF Wüsting beteiligt. Der Harpstedter TB II präsentierte sich beim 2:0 gegen den FC Hude II ebenfalls in starker Verfassung.