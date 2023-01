C-Junioren des VfL Wildeshausen qualifizieren sich für die Futsal-Bezirksmeisterschaft

Von: Sven Marquart

Spaß am Futsal: Die C-Junioren des VfL Wildeshausen um Tjark Elvers (am Ball) qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaft in Lutten. © Tamino Büttner

Wildeshausen – „Die Jungs haben unheimlich Lust auf Futsal“, sagte Sylvia McDonald. Der Spaß war den von ihr trainierten C-Junioren des VfL Wildeshausen auch deutlich anzumerken. Ohne Niederlage sicherten sich die Krandel-Kicker beim Qualifikationsturnier in der Ahlhorner Sporthalle am Westerholtkamp das Ticket für die Bezirksmeisterschaft.

Dabei hatten die Wildeshauser zunächst eine Hiobsbotschaft verdauen müssen: Ihr angeschlagener Kapitän Justus Bethmann wollte es zwar probieren, winkte beim Aufwärmen dann aber ab.

Angeführt von Tjark Elvers legte der VfL im ersten Gruppenspiel gegen die JSG Wardenburg ein 1:0 vor, kassierte kurz vor Schluss aber noch das 1:1. „Das war ein bisschen unglücklich“, meinte Sylvia McDonald. Beim anschließenden 4:0 über Gastgeber Ahlhorner SV ließ ihre Crew aber rein gar nichts anbrennen. Mit einem Freistoßtreffer sicherte Leo Gutsche den Kreisstädtern dann das 1:0 gegen den JFV Delmenhorst und damit den Gruppensieg.

Während sich die Wildeshauser im Halbfinale mit 1:0 gegen den TuS Heidkrug durchsetzten, bezwang der TSV Ganderkesee den JFV Delmenhorst mit 2:0. Auch im Endspiel war Wildeshausens Torhüter Paul Gläser ein starker Rückhalt. Nachdem sein Team mit 2:0 in Führung gegangen war, musste der Keeper dann doch zum zweiten Mal im Turnier hinter sich greifen. „Aber letztlich haben wir das 2:1 souverän über die Zeit gebracht“, erklärte Sylvia McDonald. Sie war „unheimlich stolz auf die Jungs, weil jeder für jeden gekämpft hat“.

Die Futsal-Bezirksmeisterschaft der C-Junioren steigt am Samstag, 4. Februar, ab 11 Uhr in der Sporthalle am Mittelweg 2 in Lutten. Neben dem VfL Wildeshausen haben sich auch der JFV Cloppenburg, JFV Leer, JSG Esens/Dornum, JSG Listrup/Leschede/Emsbüren, SV RW Damme, VfL Oythe und der VfB Oldenburg für das Turnier qualifiziert.

Qualifikationsturnier für die Bezirksmeisterschaft der C-Junioren Gruppe A: JFV Delmenhorst – Ahlhorner SV 3:0, VfL Wildeshausen – JSG Wardenburg 1:1, JSG Wardenburg – JFV Delmenhorst 0:3, Ahlhorner SV – VfL Wildeshausen 0:4, VfL Wildeshausen – JFV Delmenhorst 1:0, JSG Wardenburg – Ahlhorner SV 1:1 1. VfL Wildeshausen 6:1 7

2. JFV Delmenhorst 6:1 6

3. JSG Wardenburg 2:5 2

4. Ahlhorner SV 1:8 1

Gruppe B: VfL Stenum – FC Hude 1:0, TuS Heidkrug – TSV Ganderkesee 1:3, TSV Ganderkesee – VfL Stenum 1:0, FC Hude – TuS Heidkrug 0:2, TuS Heidkrug – VfL Stenum 1:0, TSV Ganderkesee – FC Hude 1:1 1. TSV Ganderkesee 5:2 7

2. TuS Heidkrug 4:3 6

3. VfL Stenum 1:2 3

4. FC Hude 1:4 1

Halbfinale: VfL Wildeshausen – TuS Heidkrug 1:0, TSV Ganderkesee – JFV Delmenhorst 2:0 Endspiel: VfL Wildeshausen – TSV Ganderkesee 2:1