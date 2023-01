Nur noch zwei Fragezeichen beim TV Dötlingen

Von: Sven Marquart

Begehrt: Trotz zahlreicher Anfragen anderer Vereine hat sich Mittelfeldspieler Joost Hoffrogge zum TV Dötlingen bekannt. © Tamino Büttner

Dötlingen – Personell unverändert geht der TV Dötlingen in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Kreisliga. Was aber nicht heißt, dass die Verantwortlichen des Tabellendritten in der Winterpause untätig waren. Ganz im Gegenteil. Sie waren fleißig. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Trainer Markus Welz. So ist die Personalplanung für die Spielzeit 2023/2024 bereits größtenteils abgearbeitet.

Neben dem Chefcoach haben auch seine Co-Trainer Tim Lemke und Maximilian Welz sowie Teammanager Jörn Ehlers dem Verein ihre Zusagen für die kommende Serie gegeben. „Auch 90 Prozent des Kaders haben schon erklärt, dass sie weitermachen“, berichtet Markus Welz. Lediglich hinter zwei Spielern stehen noch Fragezeichen. „Sie wissen momentan noch nicht, wie es beruflich bei ihnen weitergeht“, erläutert der 55-Jährige. Er hatte im vergangenen Winter seine zweite Amtszeit beim TV Dötlingen angetreten, nachdem er die Mannschaft bereits von 2016 bis 2019 trainiert hatte.

Zu den Akteuren, die dem Club treu bleiben, gehören auch so umworbene Kräfte wie Torjäger Shqipron Stublla (21 Saisontreffer) und Joost Hoffrogge (8). Die Ur-Dötlinger Gerrit Schüler (Markus Welz: „Er ist als Kapitän unverzichtbar“), Julian Eilers und Johannes Ullerich machen ebenso weiter wie die Routiniers Bartosz Drozdowski, Benjamin Bohrer, Enis und Valdrin Stublla. „Es freut mich, dass die Jungs Spaß haben und bei uns eine Perspektive sehen“, sagt Markus Welz.

Dass seine Crew derzeit Freude am Fußball hat, ist kein Wunder. Denn mit 39 Punkten aus den ersten 17 Saisonspielen liegt der TV Dötlingen in der Tabelle hinter Spitzenreiter Harpstedter TB (43) und Verfolger TV Munderloh (40) in Lauerstellung. „Wir haben einen richtig guten Start erwischt. Das ist Neuland für uns. In den vergangenen Jahren sind wir ja immer erst in der Rückrunde durchgestartet“, sagt Markus Welz. Tatsächlich war seine Elf vor der Winterpause so etwas wie die Mannschaft der Stunde, holte aus den jüngsten zwölf Partien elf Siege – darunter die schneidigen Erfolge gegen Harpstedt (4:0) und Munderloh (4:1) – und ein Unentschieden. Die letzte Punktspielniederlage datiert vom 2. September (1:6 beim TV Jahn). Auf heimischem Terrain ist der TV Dötlingen in dieser Saison sogar noch gänzlich ungeschlagen (sieben Siege, ein Remis).

Der Erfolg macht Appetit auf mehr. „Es sind noch 39 Punkte zu vergeben. Wir haben den Anspruch, alle zu holen. Aber wenn das nicht klappt, ist das auch kein Thema“, meint Markus Welz. Natürlich wollen sich Sportler nicht verschlechtern. „Aber wenn am Ende ein Platz unter den ersten Fünf rauskommt, wäre das top“, findet der Übungsleiter. Einen Fingerzeig, wo die Reise hingeht, dürften bereits die beiden ersten Heimspiele gegen den VfL Stenum II (Freitag, 3. März, 20 Uhr) und den TV Jahn (Freitag, 10. März, 20 Uhr) geben.

Die Vorbereitung darauf läuft bereits seit dem 14. Januar. Besonders erfreut war Markus Welz, dass seine Schützlinge in puncto Fitness „über Weihnachten kaum etwas eingebüßt“ haben. Die Trainingsbeteiligung in den bisherigen neun Einheiten sei sehr hoch gewesen. „Im Schnitt waren 20 Mann da.“ Aussetzen müssen allerdings Johannes Ullerich wegen einer noch nicht näher diagnostizierten Knieverletzung und Jonas Krumland, der sich bei einem Fahrradsturz einen Rippenbruch zugezogen hat.

Ihr erstes Testspiel bestreiten die Dötlinger an diesem Freitag, 3. Februar, 19.30 Uhr, beim Bezirksliga-Tabellenführer VfL Stenum. Es folgen noch die Partien beim Diepholzer Kreisligisten TV Stuhr (Mittwoch, 8. Februar, 20 Uhr) und beim Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Sonntag, 19. Februar, 15.30 Uhr). Die außerdem für das letzte Februar-Wochenende geplante Begegnung beim SC Twistringen wurde abgesagt, weil der Bezirksligist stattdessen ein Pokalspiel absolvieren muss. „Dafür suchen wir noch einen Ersatz – gerne auswärts auf Kunstrasen“, sagt Markus Welz.