Wildeshauserinnen verlieren Achtelfinale knapp

Von: Cord Krüger

Teilen

Torschützin zum 1:1: Wildeshausens Ann-Marie Tangemann (links) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. © Büttner

Ann-Marie Tangemann und Viktoria Kljukina trafen jeweils zum Ausgleich, am Ende verloren die Fußballerinnen des VfL Wildeshausen aber ihr Achtelfinale im Bezirkspokal knapp.

Wildeshausen – Natascha Helms musste an der Seitenlinie leiden. Die spielende Co-Trainerin des VfL Wildeshausen, mit ihrem Meniskus- und Knorpelschaden seit Wochen zum Zuschauen verdammt, sah am Sonntag eine knappe 2:3 (0:1)-Achtelfinal-Niederlage ihrer Bezirksliga-Fußballerinnen im Bezirkspokal gegen den SV TiMoNo II. „In der zweiten Halbzeit waren wir phasenweise dem Sieg sogar näher, aber wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, bilanzierte Helms. Denn vor der Pause fanden die Gastgeberinnen gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga Nord „einfach keinen Zugriff“, haderte Helms: „Wir hatten uns vorgenommen, mutig nach vorn zu spielen – aber das ist uns nicht gelungen.“

Die Tatsache, dass die Ostfriesinnen schon früh durch eine Bogenlampe von Hanna Hippen in Führung gingen (9.), machte die Angelegenheit für den VfL nicht einfacher.

Natascha Helms lobt ihr Team für zweite Hälfte

Doch nach der Pause zeigten die Wildeshauserinnen ein gänzlich anderes Gesicht: Ann-Marie Tangemann verwertete eine Flanke zum 1:1 (51.), und auch nach dem erneuten Rückstand durch Marie Hebig (55.) ließ das Team des urlaubenden Trainers Carsten Mirbach nicht locker. Der Lohn: Eine stark hereingebrachte Ecke von Femke Krumdiek köpfte Viktoria Kljukina das 2:2 (68.). Nur 60 Sekunden später allerdings schlug ein leicht abgefälschter Distanzschuss von Selina von Blohn zum 3:2 ein. Diesen Vorsprung verwaltete die Oberliga-Reserve geschickt und löste damit das Viertelfinal-Ticket.

„Wir haben zwar noch mal alles nach vorn geworfen, aber es hat nicht gereicht“, bedauerte Co-Trainerin Natascha Helms, die ihren Akteurinnen in der zweiten Halbzeit jedoch „eine ganz starke Mannschaftsleistung“ bescheinigte. „Vor dem Anpfiff war das für mich ein Bonusspiel – und wenn man bedenkt, wie viele Stammspielerinnen uns heute gefehlt haben, waren wir doch ziemlich nah dran“, unterstrich die Mittelfeldspielerin. ck