Neerstedts Fehlstart ist nach 26:35-Pleite beim SV Werder Bremen II perfekt

Von: Jürgen Prütt

Konnte die Niederlage auch nicht verhindern: Neerstedts Delia Mathieu gelangen beim 26:35 in Bremen fünf Treffer. © Tamino Büttner

Neerstedt – Für die Handballerinnen des TV Neerstedt ist der Fehlstart in der Oberliga Nordsee perfekt. Nach dem 16:21 zum Auftakt gegen die SG Friedrichsfehn/Petersfehn verloren die Grün-Weißen nun auch ihr erstes Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen II mit 26:35 (9:18). Im Vorjahr hatte der Vorjahreszwölfte aus der Gemeinde Dötlingen an gleicher Stelle noch mit 30:28 gewonnen.

„Die erste Halbzeit war super schlecht“, nahm Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus kein Blatt vor den Mund. „Wir sind vom Kopf nicht richtig da, schenken viele Bälle her und laden Werder zu Gegenstößen ein“, berichtete die 30-jährige. Nach 8:13 Minuten nahm sie beim Stand von 3:6 ihre erste Auszeit. Besser wurde das Spiel ihrer Crew jedoch nicht. Celina Struß und Anna Rippe patzten beim Stand von 3:7 vom Siebenmeterstrich. Danach lief die junge Rasselbande von Werder-Trainerin Renee Verschuren richtig heiß. Über 13:6 (21.) zog die Zweitliga-Reserve bis zur Pause auf neun Tore davon. „Werders junge Garde ist gut ausgebildet. Kommen die erst einmal ins Laufen, dann wird es schwierig“, konstatierte Cordula Schröder-Brockshus.

Mit der zweiten Halbzeit ihrer Mannschaft zeigte sich Neerstedts Trainerin dann schon eher zufrieden. „Wir hatten mehr Zugriff“, erläuterte die B-Lizenzinhaberin. Katharina Stuffel und Fenna von Dreumel stellten per Doppelpack auf 16:27 (44.). Auch 6:30 Minuten vor dem Ende lag die Heimmannschaft mit elf Toren vorne. Delia Mathieu sorgte mit einem ihrer fünf Treffer für das 22:33. Den Schlusspunkt der Partie setzte Nadja Kunz mit einem verwandelten Siebenmeter zum 26:35-Endstand. „In der zweiten Halbzeit sind wir auf Augenhöhe und verlieren die nur mit zwei Toren Unterschied“, resümierte Cordula Schröder-Brockshus. Hervorheben wollte sie keine Spielerin. Dafür habe sich „niemand aufgedrängt“.

Insgeheim hatte die Trainerin damit gerechnet, dass es bei ihrem Team in den ersten Spielen noch nicht richtig rund laufen würde. „Durch die Relegation sind wir erst spät in die Pause gekommen, und die Vorbereitung lief auch nicht optimal“, begründete Cordula Schröder-Brockshus. „Langsam sollten wir nun aber in die Saison finden“, will sie dem Feld nicht gleich von Beginn an hinterherlaufen.

Am kommenden Samstag, 9. September, 17 Uhr, geht es für das Team aus der Gemeinde Dötlingen zu Hause gegen den TuS Komet Arsten. Der Aufsteiger aus dem Bremer Süden startet mit der Partie in Neerstedt in die Saison. In der Landesliga lieferte sich die Mannschaft von Coach Malte Rogoll bis zum letzten Spieltag mit dem Elsflether TB ein Fernduell um den Titel. Perfekt war der Aufstieg der „Kometen“ erst, nachdem der ETB im Saisonfinale in Bützfleth einen Zähler liegen gelassen hatte.

Stenogramm SV Werder Bremen II – TV Neerstedt 35:26 (18:9) SV Werder Bremen II: Theilig, Hinrichs - Lüdersen (1), Berlips (2), Hürkamp (4), Schultz (1), Klintworth (3), Saur (1), Meyer (2), Glander (6), Wilhelm (2), Otto (2), Funke (6/1), Mehrtens (5) TV Neerstedt: von Seggern, Kahler - Stuffel (4), Storck, Mathieu (5), Kunz (5/3), Hanuscheck, Struß (1), Windhorst, Brinkert (2), Siemers (2), van Dreumel (3/1), Rippe (3), Böttjer (1) Siebenmeter: SVW 1/1, TVN 8/4 Zeitstrafen: SVW 5, TVN 2 Schiedsrichter: Seyit Ali Kartal/Rawand Ramadan (HSG Lesum/St. Magnus)