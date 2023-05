TV Neerstedt will beim TSV Daverden letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen

Von: Jürgen Prütt

Dürfte zwischen den Pfosten beginnen: Weil sein Keeper-Kollege Lukas Oltmanns krankheitsbedingt in dieser Woche nicht trainieren konnte, wird Mike Krause (Bild) im Auswärtsspiel beim TSV Daverden wahrscheinlich zur Anfangsformation gehören. © Sven Marquart

Neerstedt – Mit sechs Siegen in Serie haben sich die Handballer TV Neerstedt drei Spieltage vor Saisonende in der Verbandsliga der größten Abstiegssorgen entledigt. Mit einem Erfolg beim bereits als Absteiger feststehenden TSV Daverden will die Crew aus der Gemeinde Dötlingen an diesem Samstag ab 17.30 Uhr auch rechnerisch die letzten Zweifel beseitigen.

Im Landkreis Verden wartet eine Mannschaft, die wahrlich nicht zu den Lieblingsgegnern des TV Neerstedt gehört. Die drei letzten Duelle gingen allesamt an das Team von Interimstrainer Henning Meyer. Im Hinspiel in Neerstedt kassierte der TVN eine 29:33-Pleite. Für den Tabellenvorletzten war es der bislang einzige Auswärtssieg in dieser Saison.

Das Thema Klassenerhalt hat sich für die Gastgeber seit der 27:32-Niederlage bei der HSG Hunte-Aue Löwen am vergangenen Wochenende erledigt. „Die Jungs ziehen weiter gut mit. Wir wollen den aktuellen Lauf der Neerstedter stoppen“, sagt Henning Meyer. Bis auf Linkshänder Uli Mattfeldt und Rückraumspieler Jannes Mahlmann kann der TSV-Coach seinen kompletten Kader aufbieten.

Für Andreas Müller zählt die Partie in der Langwedeler Goldbachhalle zu den schwierigsten der Saison. „Daverden liegt uns nicht besonders, und dort wird auch noch ohne Haftmittel gespielt“, erläutert der Trainer des TV Neerstedt. Auf ein Extratraining ohne Backe hat Müller verzichtet. „Das bringt ohnehin nicht viel. Wenn die Jungs wissen, dass am Wochenende ein Spiel ohne Haftmittel ansteht, dann ist die Stimmung in den Übungseinheiten davor nicht die beste“, erwartet der 46-jährige B-Lizenzinhaber „kein schönes Spiel“.

Müller muss in der vorletzten Auswärtspartie der Saison auf drei Akteure verzichten. „Felix Hennken, Christoph Steenken und Jakob Poppe sind privat verhindert“, erläutert der Übungsleiter des Tabellensechsten. Da Lukas Oltmanns eine Grippe zu schaffen macht, wird voraussichtlich Mike Krause im Tor beginnen. „Lukas hat grünes Licht gegeben. Er hat diese Woche nicht trainiert, wird aber dabei sein“, setzt Müller auf beide Keeper.

Mit einem Auge schielen die Neerstedter am Samstagabend auch nach Melle, wo die Eickener SpVg Spitzenreiter OHV Aurich II empfängt. Verliert Eicken gegen die Auricher Drittliga-Reserve, dann könnte der TV Neerstedt selbst bei einer Niederlage in Daverden nicht mehr auf einen Abstiegsrang zurückfallen. „Wir werden noch einmal alles raushauen. Der Fokus liegt voll auf Sieg“, unterstreicht Müller.