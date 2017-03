„Noch alles in eigener Hand“

Wildeshausen - Für den Tischtennis-Bezirksoberligisten VfL Wildeshausen gerät der Kampf um den Klassenerhalt immer mehr zum Ritt auf der Rasierklinge: Nach dem klaren 4:9 beim TV Dinklage behaupteten die Huntestädter zwar den rettenden siebten Platz, liegen mit 8:18 Zählern aber nur noch hauchdünn vorm Tabellenachten SC BW Papenburg, der 8:26 Punkte aufweist. So droht Spitzenspieler Guido Grützmacher und Co. unverändert die nervenaufreibende Relegation.

Allerdings könnten die Wildeshauser den Klassenerhalt bereits an diesem Wochenende praktisch unter Dach und Fach bringen. Schon zwei Zähler aus den Auswärtspartien beim SV Quitt Ankum (Freitag, 20 Uhr) und bei der TSG Dissen II (Sonntag, 14 Uhr) sollten dafür eigentlich reichen. Zur gleichen Einschätzung kommt auch VfL-Leistungsträger Michael Rüdebusch: „In den beiden Spielen fällt eine Vorentscheidung. Ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir es packen. Schließlich haben wir alles in eigener Hand.“

Und mit einer ähnlichen Leistung wie beim in der Rückrunde noch ungeschlagenen TV Dinklage sollte eigentlich auch nichts mehr anbrennen. Denn beim glänzend aufgelegten Tabellenvierten enttäuschte der Aufsteiger keinesfalls und brachte die Dinklager mächtig ins Schwitzen. Vielleicht wäre für den VfL sogar etwas Zählbares möglich gewesen, wenn Rüdebusch/Fabian Rang gegen Patzelt/Nordiek einen ihrer beiden Matchbälle genutzt hätten. Während Helmut Rang/Scherf gewonnen und Grützmacher/Hakemann verloren hatten, liefen die Wildeshauser nach den Doppeln einem 1:2-Rückstand hinterher.

Anschließend scheiterte Helmut Rang im Auftakteinzel hauchzart an Hinrich Schulte und verpasste das mögliche „Rebreak“ somit nur höchst unglücklich. „Schade, Helmut hat toll gespielt“, haderte Rüdebusch mit dem Schicksal. Besonders ärgerlich: Da anschließend nacheinander Grützmacher und Scherf punkteten, hätte es mit etwas Dusel gut und gerne 5:1 für die Gäste stehen können.

Auch so war beim Stand von 3:3 noch alles drin. Doch in der Folgezeit kam Dinklage immer besser ins Rollen. Schon zur Halbzeit lagen die Hausherren mit 6:3 in Front und brachen spätestens durch den Fünfsatztriumph von Schulte im Spitzeneinzel über Grützmacher Wildeshausens Widerstand.

Lediglich Routinier Rang gelang durch das 3:0 über Mika Patzelt noch eine Ergebnisaufhübschung, ehe klare Niederlagen von Rüdebusch und Scherf das VfL-Schicksal endgültig besiegelten. - drö