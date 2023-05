Starker VfL Wildeshausen unterliegt FC Schüttorf 09 mit 2:3

Von: Sven Marquart

Fügte sich nahtlos ein: Marcel Fiedler (l., gegen Schüttorfs Steffen Hilberink) gab sein Landesliga-Debüt und hatte auf der Sechserposition einige gute Aktionen. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Wieder nichts! Auch im fünften Vergleich mit dem FC Schüttorf 09 sind die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen leer ausgegangen. Nach der 1:6-Klatsche im Hinspiel schrammten die Krandel-Kicker beim 2:3 (0:1) gegen ihren erklärten Angstgegner diesmal aber nur knapp an einem Teilerfolg vorbei.

„Dabei wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Trotzdem kann ich mich nicht erinnern, dass ich nach einer Niederlage mal so zufrieden war“, sagte VfL-Coach Marcel Bragula hinterher und lobte seine Crew in den höchsten Tönen: „Die Leistung war grandios! Mentalität, Kampf, Einsatz, Laufbereitschaft, Spielfreude – alles vorhanden.“

Zudem erarbeitete sich der Tabellenvorletzte zahlreiche Torchancen. Allerdings fehlte ihm das Spielglück. So traf Noah Richter Latte und Pfosten (2./15.), und auch Michael Eberle scheiterte am Querbalken (35.). Luke Berger und Christoph Stolle konnten ihre Möglichkeiten in der ersten Halbzeit ebenfalls nicht nutzen. Das bestraften die Gäste aus der Grafschaft Bentheim eiskalt. Nach einem eigenen Einwurf tief in der Schüttorfer Hälfte versäumten es die Wildeshauser, den Konter durch ein taktisches Foul zu unterbinden. Bei der scharfen Hereingabe von Denis Salkovic musste Jesko Bühring nur noch den Fuß hinhalten (7.). „Zur Pause müssen wir eigentlich 2:1 führen“, haderte Bragula. Stattdessen hieß es 0:1.

Kurz nach Wiederbeginn durfte der designierte Absteiger dann aber jubeln: Einen Schuss von Eberle konnte FC-Keeper Shirin Namoyan nicht festhalten. Den Abpraller köpfte Richter zum 1:1 in die Maschen – es war der erste Pflichtspieltreffer des VfL-Youngsters (51.). „Das hat mich sehr gefreut“, sagte Bragula. Zumal Richter vier Tage zuvor beim 2:2 gegen den VfR Voxtrup noch sehr unglücklich agiert hatte.

Weil es bei Alexander Dreher nicht weiterging, musste in der zweiten Halbzeit Jendrik Löschner ran, obwohl er nach vierwöchiger Verletzungspause erst einmal individuell trainiert hatte. Das rächte sich. Löschner konnte seinem Gegenspieler im Laufduell nicht folgen und riss ihn um. Den fälligen Freistoß versenkte Leonhard Klümper zum 2:1 für die Gäste (69.). Zwar packte Schüttorfs Torjäger Helge Pollmann auch noch das 3:1 drauf (78.), trotzdem rannten die Wildeshauser weiter unverdrossen an. Und wurden belohnt: Nico Kiesewetter verwertete eine Flanke von Eberle zum 2:3 (90.). Anschließend drängte der VfL auf den Ausgleich. „Aber leider ist das 3:3 nicht mehr gefallen“, bedauerte Bragula.

Bereits am Sonntag, 15 Uhr, geht es für den VfL Wildeshausen beim SC Melle 03 weiter. Mattes Hehr (Dienst) und Jan Stubbmann fallen gegen den Tabellenfünften sicher aus. Stubbmann hatte sich am Mittwoch beim Warmmachen einen Muskelfaserriss zugezogen – für ihn ist die Saison vorzeitig beendet. Ob Marius Krumland, Kevin Radke und Alexander Dreher in Melle spielen können, ist äußerst fraglich. „Aber einen Nichtantritt wird es beim VfL Wittekind nicht geben“, erklärte Bragula. Der 48-Jährige setzt darauf, dass sich sein dezimiertes Team „wieder so hervorragend verkauft, wie in den letzten drei Spielen“. Beim Abpfiff könnte Wildeshausens Abstieg dann auch rechnerisch besiegelt sein.

Stenogramm VfL Wildeshausen – FC Schüttorf 09 2:3 (0:1) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Berger, Kleingärtner, Krumland (81. Fiedler), Hehr, Radke (81. Kiesewetter), Kant, Eberle, Stolle, Dreher (46. Löschner), Richter (72. Nakelski) FC Schüttorf 09: Namoyan - Befort, Neesen, Wolf, Krabbe (52. Temmen), Bühring, Draber, Salkovic, L. Klümper, Hilberink, Wilde Tore: 0:1 (7.) Jesko Bühring, 1:1 (51.) Noah Richter, 1:2 (69.) Leonhard Klümper, 1:3 (78.) Helge Pollmann, 2:3 (90.) Nico Kiesewetter Schiedsrichterin: Lara Wolf (Eintracht Sengwarden)