1. Fußball-Kreisklasse: Nitzsche dreht im Derby auf – Kreuzbandriss bei Kleinenknetens Thomas

Von: Julian Diekmann

Mann des Abends: Henning Nitzsche (re.). Die Nummer 18 des VfL Wildeshausen III erzielte beim 3:1-Derbysieg gegen den SV GW Kleinenkneten gleich zwei Treffer. Hier lässt er Keeper Lukas Kaschell keine Chance. © Büttner

Bittere Nachricht für Rene Thomas. Der Abwehrmann des SV Grün-Weiß Kleinenkneten zog sich bei der 1:3-Derby-Niederlage gegen den VfL Wildeshausen III einen Kreuzbandriss zu und fällt damit für den Rest der Saison aus. Pech hatte auch der Harpstedter TB II. Das Team von Spielertrainer Henrik Gröper kassierte ein knappes 0:1 gegen den VfL Stenum III. Dagegen hat der Tabellenführer FC Huntlosen seinen Lauf fortgesetzt und beim TSV Ippener seinen sechsten Sieg im sechsten Liga-Spiel der 1. Fußball-Kreisklasse eingefahren.

SV Grün-Weiß Kleinenkneten – VfL Wildeshausen III 1:3 (1:0): Diese Niederlage musste Kleinenkneten teuer bezahlen. Abwehrmann Rene Thomas zog sich in einem Zweikampf einen Kreuzband- und Meniskusriss zu (32.). „Wahrscheinlich ist auch noch das Außenband betroffen“, stöhnte Kleinenknetens Trainer Sascha Albers. Dabei hatte die Albers-Elf einen Start nach Maß erwischt, ging in der sechsten Minute durch Jan Taute in Führung. „Wir sind Wildeshausen mit unserer härteren Gangart richtig auf den Keks gegangen“, berichtete Albers. Doch dann kam es zur schweren Verletzung von Thomas. „Danach haben wir komplett die Ordnung verloren“, erklärte Albers. Und so traf erst Lukas Schneider zum 1:1 (48.), ehe Henning Nitzsche fünf Minuten später sogar auf 2:1 stellte. „Wir haben zwar noch mal alles versucht, sind aber glücklos geblieben“, erklärte Kleinenknetens Coach. Und als Nitzsche mit seinem zweiten Treffer der Partie das 3:1 beisteuerte, war das Spiel für die Hausherren endgültig gelaufen. „Wir haben zwar schlecht angefangen. Dafür haben wir uns zurückgekämpft und am Ende einen verdienten Sieg eingefahren“, lobte VfL-Coach Bastian Flege.

Harpstedter TB II – VfL Stenum III 0:1 (0:0): Ein Konter, den Andreas Kuczmera in der 72. Minute zum 1:0 verwandelt hatte, reichte aus, um den Harpstedter TB II auf die Verliererseite zu schießen. „Das ist ganz bitter. Wir hätten in der ersten Halbzeit schon führen müssen, kassieren dann auch einen Elfmeter und eine Rote Karte“, ärgerte sich Spielertrainer Henrik Gröper. Während Rayk Fruechte an Stenums Keeper Christian Brandes scheiterte (30.), traf Kuczmera nach einem Konter zum Sieg. Vorher hatte HTB-Schlussmann nach Foul von Jannis Bunzel noch einen Strafstoß gehalten (70.). Dass dann auch noch Murad „Cano“ Ali wegen Meckerns die Rote Karte sah (76.), machte die Aufgabe nicht leichter.

TSV Ippener – FC Huntlosen 1:3 (1:1): Eigentlich hatte Ippeners Trainer Thorsten Sander mit einer höheren Niederlage gerechnet. „Ich hatte arge Personalsorgen. Feldspieler Daniel Timmermann musste sogar ins Tor“, erklärte Sander: „Von daher ist das 1:3 gegen den Tabellenführer auf jeden Fall vertretbar. Meine Mannschaft hat gekämpft und geackert. Insofern kann ich ihr keinen Vorwurf machen.“ Sein Team hatte den perfekten Start erwischt, war gleich in der ersten Minute durch Dennis Bullmann in Führung gegangen. „Da waren wir anscheinend vom Kopf her noch nicht auf dem Platz“, monierte Huntlosens Trainer Georg Zimmermann. Doch seine Elf schlug in Person von Stefan Merz zurück. Auch in Halbzeit zwei dominierte der Gast, kam in der 55. durch Dennis Jielg zum 2:1. Jielg war es auch, der den 3:1-Endstand besorgte (65.). „Ein verdienter Erfolg. Ippener hat sich nur auf die Defensive konzentriert“, unterstrich Zimmermann, der mit seinem Team den sechsten Sieg im sechsten Liga-Spiel einfuhr.