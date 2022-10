Wildeshausens Nitzsche dreht beim 4:0 über Littel groß auf

+ © Büttner Musste mit einer Oberschenkelzerrung frühzeitig vom Platz: Hector Hüls. © Büttner

Die Fußballer des VfL Wildeshausen III haben in der 1. Kreisklasse ihren zweiten Kantersieg in Folge gefeiert. Nachdem die Mannschaft von Trainer Bastian Flege bereits vergangene Woche beim TSV Großenkneten mit 4:0 gewonnen hatte, setzten sich die Rot-Weißen am Dienstag im Heimspiel gegen die SF Littel ebenfalls mit 4:0 (1:0) durch.

Wildeshausen – „Die Einstellung hat gestimmt – genau wie der Kampf. Spielerisch ist aber noch Luft nach oben“, sagte Flege, der einen furiosen Start seines Teams zu Gesicht bekam. Das Spiel war noch keine vier Minuten alt, als es schon den ersten Aufreger gab und ein Abwehrspieler der Gäste Vincent Ahrmann im Strafraum legte. „Das war ein klares Foul“, erklärte Flege. Den fälligen Strafstoß lupfte anschließend Baschir Ali sicher in die Maschen – 1:0 (4.). Kurz darauf musste Kapitän Jannik Wallner aufgrund einer Oberschenkelzerrung den Platz verlassen. Für ihn kam Hendrik Nienaber ins Spiel. Das veränderte die Partie. „Wir hatten auf einmal keinen Zugriff mehr“, berichtete der VfL-Coach: „Mussten uns erst mal wieder sammeln.“ Das dauerte genau bis zur 30. Minute. Nach einer Ecke von Lukas Schneider köpfte Dennis Schröder den Ball an den Innenpfosten. „Leider sprang er wieder heraus“, meinte Flege. Auch Henning Nitzsche hatte im Eins-gegen-eins mit Littel-Keeper Tim Bakenhaus das Nachsehen (43.).

Stenogramm: VfL Wildeshausen III – SF Littel 4:0 (1:0) - Wildeshausen: Pundsack - Goerke, Huls (52. Matschke), Siemer (56. Wenz), Ahrmann, Schröder, Wallner (18. Nienaber), Ali, Saadi, Schneider, Nitzsche (74. Czienskowski). Tore: 1:0 (4.) Ali (Foulelfmeter), 2:0 (54.) Nitsche, 3:0 (74.) Nitsche, 4:0 (82.) Saadi). Schiedsrichter: Joel Steineker.

Nach dem Seitenwechsel dann die nächste Hiobsbotschaft: Auch Hector Hüls musste mit einer Zerrung vorzeitig runter. Das schien aber nicht weiter zu stören. Nur zwei Minuten nach der Auswechslung war nämlich Henning Nitzsche nach einem Lupfer über Bakenhaus mit dem 2:0 zur Stelle (54.). Und Nietzsche war es auch, der das Spiel endgültig auf Sieg stellte, nachdem Sascha Goerke Littels Hintermannschaft mit einem kurz gespielten Freistoß auf Wiledeshausens Nummer 18 überrascht hatte und dieser aus gut 12 Metern zum vorentscheidenden 3:0 (74.) einschob. Den Schlusspunkt setzte Rascho Saadi (82.).