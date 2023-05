Dominik Nitsche ist Wardenburgs Pokalheld

Von: Sven Marquart

Delmenhorst – Dominik Nitsche hatte die Faxen dicke. Als insgesamt 20. Schütze schnappte sich der Torhüter des VfR Wardenburg die Kugel und legte sie sich auf dem Elfmeterpunkt zurecht. Augenblicke später wurde der 25-Jährige auf den Schultern seiner Teamkollegen über den Platz getragen. Nitsche hatte zum 8:7 (2:2, 0:0) gegen den TSV Ganderkesee verwandelt und den Fußball-Kreisligisten damit zum Kreispokalsieger gekürt. Zuvor hatte der VfR-Keeper die Versuche der Ganderkeseer Jordan Porath, Daniel Kahn und Joris Bücking pariert und war damit zweifellos der „Held des Abends“, wie VfR-Coach Sören Heeren seinen Schlussmann titulierte.

Im Moment des Sieges zollte Heeren aber auch dem unterlegen Finalisten Respekt. Denn in der Liga hatte Wardenburg dem TSV mit 8:0 und 9:0 „zwei richtige Latschen“ verpasst. Auch deshalb war der Tabellenvierte als klarer Favorit ins Endspiel gegangen. „Aber diesmal hat es uns Ganderkesee brutal schwer gemacht. Deshalb ist es umso schöner, dass wir das Ding ziehen konnten“, sagte Heeren.

Außenseiter Ganderkesee präsentierte sich auf der Anlage des TuS Hasbergen diesmal als ebenbürtiger Gegner. Unterstützt vom Aluminium verhinderte TSV-Torhüter Konrad Keltsch bei den Chancen von Tim Conring (8.) und Tarek Otten (45.) einen Rückstand. Allerdings hätte Ganderkesee vor der Halbzeitpause auch in Führung gehen können. Zweimal steuerte Jean-Michel Dietrich allein aufs VfR-Gehäuse zu. Einmal scheiterte er an Nitsche (26.), einmal zielte er etwas zu hoch (45.+3).

Mit den Einwechslungen von Nexhdet Berisha, Waldemar Kowalczyk und Lennart Schönfisch (59.) bekam Wardenburg Oberwasser. Doch Ganderkesee blieb gefährlich. Bei einem weiteren seiner Vorstöße über die rechte Seite flankte Dietrich präzise auf Oguz Deniz, der nur noch den Fuß hinhalten musste – 1:0 (75.). Anschließend hätte Dietrich sogar noch nachlegen können (79.).

Stattdessen glich Wardenburg aus. Zunächst blieben Berisha und Maurice Harr mit ihren Versuchen in der vielbeinigen TSV-Abwehr hängen, ehe Routinier Kowalczyk das Spielgerät zum 1:1 in die Maschen beförderte (84.). Aber nur wenig später ging Ganderkesee erneut in Führung: Aus gut 20 Metern traf Dennis Hasselberg zum 2:1 (85.).

Weil Lukas Menke den Ball nach einem Freistoß zum 2:2 ins Netz stocherte (87.), musste die Entscheidung vom Elfmeterpunkt fallen. „Und das ist immer Roulette“, sagte TSV-Trainer Timo Obal. Obwohl seiner Crew im Entscheidungsschießen das nötige Quäntchen Glück fehlte, war Obal keineswegs unzufrieden. „Riesenkompliment an die Jungs! Bei uns haben einige Leute gefehlt. Das war bockstark, was wir rausgekloppt haben. Glückwunsch an Wardenburg, aber wir gehen erhobenen Hauptes vom Platz“, erklärte er.

So musste Obal zusehen, wie die Wardenburger nach ihrem Triumph von 2021 erneut den Pokal in die Höhe reckten. Vor zwei Jahren hatte der VfR im Finale den Ahlhorner SV mit 5:2 bezwungen. „Das war eine überragende Leistung damals. Heute war vieles Stückwerk – aber danach fragt morgen keiner mehr“, sagte Heeren.

Stenogramm TSV Ganderkesee – VfR Wardenburg 7:8 (2:2, 0:0) nach Elfmeterschießen TSV Ganderkesee: Keltsch - Reepel, Rose (42. Kahn), Holtorp, Horstmann (68. Bücking), Elia (83. Hasselberg), Dietrich, Linnemann, Porath, Deniz, M. Schrank (53. Zoll, 68. Adine) VfR Wardenburg: D. Nitsche - Otten, Menke, Reimann, Beckmann (59. Berisha), Conring (59. Schönfisch), Cordoni, F. Nitsche, Harr, H. Jordan, Jürgens (59. Kowalczyk) Tore: 1:0 (75.) Oguz Deniz, 1:1 (84.) Waldemar Kowalczyk, 2:1 (86.) Dennis Hasselberg, 2:2 (88.) Lukas Menke Elfmeterschießen: 3:2 Oguz Deniz, 3:3 Benjamin Cordoni, Dominik Nitsche hält gegen Jordan Porath, 3:4 Waldemar Kowalczyk, 4:4 Jeremias Holtorp, 4:5 Lukas Menke, 5:5 Dennis Hasselberg, Felix Reimann schießt an die Latte, 6:5 Jean-Michel Dietrich, 6:6 Lennart Schönfisch, Luca Linnemann schießt neben das Tor, Tjorven Baron schießt neben das Tor, 7:6 Sascha Reepel, 7:7 Maurice Harr, Dominik Nitsche hält gegen Daniel Kahn, Tarek Otten schießt über das Tor, Dominik Nitsche hält gegen Joris Bücking, Nexhdet Berisha schießt über das Tor, Abdulsabor Adine schießt über das Tor, 7:8 Dominik Nitsche Schiedsrichter: Frank Dobroschke (Delmenhorster BV) Zuschauer: 350