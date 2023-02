Nils Uhlig steigt beim TV Neerstedt II ein

Von: Sven Marquart

Neu in Neerstedt: Nils Uhlig (Bild) unterstützt zunächst den bisherigen Coach Thomas Schuetzmann. Zur kommenden Saison übernimmt er den Trainerposten dann komplett. © Maik Haverkamp

Neerstedt – Das nennt sich wohl eine klassische Win-win-Situation: Die Regionsoberliga-Handballer des TV Neerstedt II fahndeten nach einem neuen Trainer, und Nils Uhlig war auf der Suche nach einem neuen Verein. Club und Coach kamen ins Gespräch und stellten fest: „Unsere Vorstellungen passen relativ gut überein. Deshalb haben wir uns auch relativ fix geeinigt“, berichtet Betreuer Maik Haverkamp.

Ab sofort unterstützt Uhlig den bisherigen Coach Thomas Schuetzmann, indem er eine zusätzliche Übungseinheit pro Woche leitet. Zur kommenden Saison übernimmt der 39-Jährige dann komplett, während sich Schuetzmann auf seine Aufgaben als sportlicher Leiter des Verbandsliga-Teams konzentrieren will.

Uhlig trainierte zuletzt den Landesligisten HSG EGB Bielefeld. Davor war er bei den Landesligisten TV Werther und SpVg Steinhagen II tätig. „Jetzt hat es seine Frau berufsbedingt nach Oldenburg verschlagen“, erzählt Haverkamp. Deshalb suchte Uhlig eine neue sportliche Herausforderung in der Region – und fand sie beim TV Neerstedt.

„Man hat sofort gesehen, dass Nils Erfahrung im Umgang mit Menschen hat. Was er im Training macht, hat Hand und Fuß. Er legt besonderes viel Wert auf Abwehrarbeit“, erläutert Haverkamp.

Die Defensivleistung war im jüngsten Spiel von Uhligs künftigem Team aber nicht das Problem. Dafür klemmte es beim 24:28 (13:14) gegen den VfL Oldenburg im Angriff. Vor allem nach der Pause bissen sich die Neerstedter an der kompakten Oldenburger 6:0-Abwehr die Zähne aus. „Wir haben vorne nichts mehr getroffen. Der VfL ist viele Gegenstöße gelaufen Wenn du gegen so eine routinierte Mannschaft so viel liegen lässt, wird es schwierig“, meinte Haverkamp.

Stenogramm TV Neerstedt II – VfL Oldenburg 24:28 (13:14) TV Neerstedt II: Voß, Zirks - Stau, Strudthoff (1/1), M. Steenken (2), W. Boyens (3/2), Bruns (1), Deeken (11), Adams, Lehner (3), Schröder-Brockshus, Vosteen, Jacobs (1), H. Boyens (2) Siebenmeter: TVN 5/3, VfL 7/5 Zeitstrafen: TVN 7, VfL 5 Schiedsrichter: Oliver Lasse/Sven Stein