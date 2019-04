Nils Klaassen knackt Hasbergen – 3:0

Auf und davon: Nils Klaassen (am Ball) brachte Harpstedt gestern Abend früh in Führung. Hier schüttelt der HTB-Kapitän Hasbergens Jonas Schröder ab, vergibt aber die Chance. Dafür bereitete er später das 2:0 vor. Foto: Krüger

Harpstedt – Da brannte überhaupt nichts an: Der Harpstedter TB setzte sich gestern Abend mit 3:0 (1:0) gegen den ersatzgeschwächten TuS Hasbergen durch und hielt so den Kontakt zur Kreisliga-Spitze. Allerdings strapazierte der Tabellenvierte zwischendurch die Geduld seines Trainers Jörg Peuker und der knapp 20 Zuschauer – denn der HTB hätte schon früher alles klarmachen können. „In der ersten Halbzeit haben wir uns in einigen Situationen zu fahrlässig angestellt – oder auch mal zu dämlich“, monierte Peuker das zeitweilige Verzetteln seiner Akteure in Einzelaktionen oder überflüssige Pässe anstatt des direkten Abschlusses.

Die Partie war noch keine 40 Sekunden alt, da zielte Niklas Fortmann aus spitzem Winkel von rechts knapp am langen Eck vorbei. Eine Minute später schoss Julian Meyer aus kurzer Distanz drüber. Die Platzherren schnürten die Hasberger weiter in ihrer Hälfte ein – und belohnten sich bald: Einen perfekt getimten Diagonalball von Fabian Engeln hinter die Abwehr nahm Nils Klaassen direkt aus dem Lauf und hämmerte die Kugel von rechts ins untere linke Eck (9.). Die nächste große Harpstedter Chance besaß ebenfalls Klaassen, diesmal rettete TuS-Torwart Lennart Bonk mit starkem Reflex gegen den durchgesprinteten Kapitän (21.). Auch beim Versuch von Mel Siegenthaler war Bonk auf dem Posten (30.). Mehr hatte der Schlussmann in der ersten Hälfte nicht zu tun. Denn die Gastgeber spielten den TuS zwar durchaus sehenswert aus, doch entweder schlossen sie zu überhastet ab – oder der letzte Ball in den Strafraum kam gar nicht erst an. Gefährlich wurde es vor der Pause noch einmal mit einem Klaassen-Geschoss aus zentraler Position knapp über den Querbalken (38.).

Nach dem Wechsel blieb es bei der Harpstedter Überlegenheit, doch die Vorentscheidung fiel erst in der 62. Minute: Klaassen zog von halbrechts nach innen, spielte den Ball genau in den Lauf von Julian Meyer – und der markierte das 2:0. Endgültig den Deckel drauf machte Onno Bolling mit einem satten Freistoß von halbrechts aus 22 Metern in den Knick (68.). Daniel Lasarsch hatte in der Schlussphase Pech, als er die Kugel an den Pfosten zimmerte (82.). ck