Nils Döhle kann 24:27-Pleite bei TvdH Oldenburg III nicht verhindern

Von: Sven Marquart

Teilen

Glänzend aufgelegt: HTB-Keeper Nils Döhle parierte beim 24:27 gegen den TvdH Oldenburg III alle drei Siebenmeter. © Tamino Büttner

Harpstedt – Konstanz ist für die Handballer des Harpstedter TB offenbar ein Fremdwort. Beständig ist beim Regionsoberligisten in der laufenden Saison allenfalls das stetige Auf und Ab, was die Leistungen und Ergebnisse angeht. Mit dem 24:27 (12:13) beim TvdH Oldenburg III leistete sich der HTB nun mal wieder einen Ausreißer nach unten.

„Dabei ist TvdH eigentlich ein Gegner, den wir in voller Besetzung schlagen können und müssen“, ärgerte sich HTB-Coach Udo Steinberg und sprach damit auch gleich den Knackpunkt an. Denn die Gäste waren eben nicht mit ihrer stärksten Formation zum Nachholspiel in der Sporthalle am Brandsweg in Eversten angerückt – ein klassisches Eigentor. „Als TvdH vor Monaten wegen der Spielverlegung angefragt hatte, heben alle die Hand, dass sie da sind. Und wenn es dann losgeht, können doch wieder einige nicht“, schimpfte Steinberg. Zwar standen ihm letztlich elf Akteure für die Partie zur Verfügung. Allerdings waren die Halbpositionen im Rückraum mit Henning Meyer und Philipp Hennken jeweils nur einfach besetzt. „Und da war irgendwann der Akku leer“, meinte Steinberg.

Zunächst hielt der HTB jedoch gut mit. „An der Abwehr gab es nichts zu meckern“, erklärte Steinberg. Dafür warf seine Crew vorne den TvdH-Keeper warm und lief deshalb über weite Strecken der ersten Halbzeit einem Rückstand hinterher. Auch wenn Philipp Hennken zum 11:11 (26.) und Jan Witscher zum 12:12 (27.) ausgleichen konnten, nahmen die Hausherren schließlich eine knappe Führung mit in die Kabine.

Nach Wiederbeginn zogen die Oldenburger zunächst vom 13:13 (34.) auf 16:13 (37.) davon. Dann schloss der HTB seine Angriffe konsequenter ab und lag durch den vierten Treffer von Daniel Döhle mit 24:23 (54.) vorn. „Danach haben wir leider den Faden verloren“, bedauerte Steinberg. Denn während seinem Team in den verbleibenden sechseinhalb Minuten kein Erfolgserlebnis mehr vergönnt war, langte der TvdH noch viermal zu. Auch der glänzend aufgelegte Nils Döhle konnte die fünfte Saisonniederlage nicht verhindern. Der HTB-Keeper parierte unter anderem alle drei Oldenburger Siebenmeter.

Stenogramm TvdH Oldenburg III – Harpstedter TB 27:24 (13:12) Harpstedter TB: N. Döhle, Töllner - D. Döhle (4), Deickert, Johannes, Gröper (3), H. Meyer (6), Hennken (4/2), von der Ecken (1), Bovensmann (4), Witscher (2) Siebenmeter: TvdH 3/0, HTB 2/2 Zeitstrafen: TvdH 3, HTB 2 Schiedsrichter: Thomas Beckmann/Michael Reupsch