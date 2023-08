Nils Döhle beendet den Elfmeterfluch

Harpstedter TB II verliert trotzdem gegen Hasbergen

Klarer Sieger: Stefan Merz (l.) und der FC Huntlosen triumphierten mit 5:1 über Lukas Schneider und den VfL Wildeshausen III.

Landkreis – Der FC Huntlosen hat die Freude am Gewinnen wiederentdeckt. Mit dem 5:1 über den VfL Wildeshausen III feierte der Tabellenführer der 1. Fußball-Kreisklasse im vierten Saisonspiel den vierten Sieg – das sind schon jetzt doppelt so viele Erfolge wie in der gesamten vergangenen Serie.

FC Huntlosen – VfL Wildeshausen III 5:1 (0:1): Beide Mannschaften boten eine gute Kreisklassen-Partie. Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. „Da haben wir unsere Angriffe noch nicht vernünftig ausgespielt“, sagte FCH-Coach Georg Zimmermann. So wurde seine Crew meist nur durch Standards gefährlich. Doch VfL-Keeper Sebastian Pundsack reagierte mehrfach glänzend. Kurz vor der Pause sprach Schiedsrichter Michael Koch den Wildeshausern einen Freistoß zu, den weder Zimmermann noch VfL-Coach Bastian Flege gepfiffen hätten. Marcel Hesselmann nutzte die Gelegenheit und traf aus 17 Metern direkt zum 1:0 für die Gäste (45.+1). Kurz nach Wiederbeginn nutzte Lyroy Schallock einen Handelfmeter zum 1:1 (49.). „Der war mehr als zweifelhaft. Jannik Wallner springt der Ball vom Fuß an die Hand“, ärgerte sich Flege über den Pfiff. Vor dem 2:1 und 3:1 durch Stefan Merz hatte er im Gegensatz zu Referee Koch jeweils eine Abseitsstellung ausgemacht (57./70.). Weil die Krandel-Kicker nun immer mehr abbauten, konnten Schallock (75.) und Tom Kunst (80.) auf 5:1 erhöhen. „Huntlosen hat das sehr stark gemacht und verdient gewonnen. Bei der Leistung fragt man sich, warum sie letztes Jahr abgestiegen sind“, sagte Flege.

SV GW Kleinenkneten – TV Jahn II 3:3 (2:1): „Wir hatten in der ersten Halbzeit 90 Prozent Ballbesitz. Allerdings hat sich Jahn mit elf Mann in die eigene Hälfte gestellt. Dadurch hatten wir es extrem schwer durchzukommen“, berichtete GWK-Coach Sascha Albers. Stattdessen wurde seine Elf ausgekontert. Mohammad Atefi traf zum 1:0 für die Gäste (33.). Doch die Grün-Weißen hielten den Druck aufrecht und kamen durch Patrick Zikura zum Ausgleich (40.). Kurz vor dem Pausenpfiff verlängerte Zikura eine Flanke von Florian Oestermann mit dem Kopf, und Sebastian Bartelt vollstreckte zum 2:1 (45.+1). Per Foulelfmeter egalisierte Atefi zum 2:2 (58.). „Für mich war das ein normaler Körpereinsatz von Dennis Spittel“, erklärte Albers. Mit einem raffiniert an der Mauer vorbei gezirkelten Freistoß besorgte Spittel dann das 3:2 (64.), ehe Mika Alexander Herchenröder den Endstand herstellte (77.).

TSV Ippener – KSV Hicretspor 1:6 (0:4): Weil sich Torhüter Mike Trojan krank abgemeldet hatte und Jannik Sürstedt wegen einer Verletzung ohnehin noch länger ausfällt, stellte sich beim TSV Ippener notgedrungen Mittelfeldspieler Edries Naurosie zwischen die Pfosten. An ihm war die Niederlage jedoch nicht festzumachen. „Hicretspor war nicht gut, aber wir waren noch schlechter“, fand TSV-Coach Thorsten Sander. Die Gäste ließen nach den Treffern von Sühan Reis (25.) und Ali-Burak Arikan (35.) zum 2:0 unmittelbar vor der Pause durch Arikan (45.+1) und Kadir Aruk (45.+3/Strafstoß) noch einen Doppelschlag folgen. „Damit war das Ding zur Halbzeit gegessen“, sagte Sander. Im zweiten Abschnitt war Mert Aslan für die Gäste erfolgreich (84./88.). Matthias Ideker besorgte den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5 (85.). „Wenn bei uns vier oder fünf Leute nicht das spielen, was sie können, reicht es nicht“, resümierte Sander.

Harpstedter TB II – TuS Hasbergen 1:4 (1:1): Nachdem die HTB-Reserve zuvor zehn (!) Pflichtspielstrafstöße in Serie vergeben hatte, nutzte Nils Döhle einen Handelfmeter zum 1:0 für Harpstedt (29.). „Der Torwart war dran, aber diesmal ist der Ball durchgerutscht“, sagte HTB-Spielertrainer Henrik Gröper. Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit das bessere Team, kassierten durch einen vom Ex-Harpstedter Marvin Bartels versenkten Freistoß aber das 1:1 (37.). „Die zweite Halbzeit ging dann an Hasbergen“, musste Gröper zugeben. Allerdings war die Entstehung des 1:2 mehr als unglücklich: Jonas Schröder hatte einen Freistoß bereits ausgeführt, als Schiedsrichter Burhanettin Akyol den Ball freigab (52.). „Alle dachten, er hätte den Freistoß zurückgepfiffen. Unser Torwart Ole Grabowski hätte den Ball ohne Probleme aufnehmen können. Stattdessen kullert er ins Tor – und er gibt das Ding“, schilderte Gröper die kuriose Szene. Vor dem 1:3 durch Savio Pascual Fernandez hatte Gröper eine klar Abseitsstellung gesehen (64.). Als die Harpstedter aufmachten, wurden sie durch Savio Pascual Fernandez zum 1:4 ausgekontert (77.).