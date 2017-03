Niklas Heinrich sorgt für zusätzliche Qualität

Wildeshausen - Anfang Oktober war Niklas Heinrich gemeinsam mit zwei Freunden aufgebrochen. Das Trio reiste durch Australien, Neuseeland, Singapur, Indonesien und Thailand. „Australien und Neuseeland waren am Schönsten. Die Menschen sind so lebensfroh, und das Wetter ist einfach wunderbar“, schwärmt Heinrich. Ursprünglich wollte der Defensiv-Allrounder des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen erst in einigen Wochen von seinem Work-and-Travel-Trip zurück sein. Doch es kam anders. „Mit der Arbeit hat es nicht so geklappt. Deshalb sind wir ein bisschen mehr gereist“, berichtet er. Dafür beendete der 19-Jährige das Abenteuer aber auch schon etwas eher – und kann die Krandel-Kicker somit ab sofort im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen.

Das Heimspiel gegen den TV Dinklage kommt für den Delmenhorster allerdings noch zu früh. „Niklas hat erst zweimal trainiert – das reicht nicht, um auf diesem Niveau Fußball zu spielen“, erläutert VfL-Coach Marcel Bragula. Denn in den beiden Einheiten war Heinrich die Pause durchaus anzumerken. „Ich habe fast fünf Monate lang gar nichts gemacht und werde noch ein bisschen brauchen, bis ich wieder meine volle Leistung bringen kann“, erklärt der Rückkehrer.

Seinen ersten Punktspieleinsatz hat Heinrich aber schon bestritten. Als Innenverteidiger trug er zum wichtigen 1:0 der Wildeshauser U 23 über den Ahlhorner SV in der Kreisliga bei. „Niklas war stark am Ball und hat Sicherheit ausgestrahlt, auch wenn ihm die Fitness und die Spielpraxis fehlen“, freut sich Trainer Arend Arends. Auch für die Auswärtspartie bei der SVG Berne (Sonntag, 15 Uhr) kann er wieder mit Heinrich planen.

Über kurz oder lang wird „Heini“, wie ihn seine Mitspieler rufen, jedoch wieder für die erste Mannschaft auflaufen. Und das könnte durchaus schon bald sein, lässt Bragula durchblicken. „Niklas bringt wieder mehr Qualität in unseren Kader. Außerdem ist er wegen seiner ruhigen Art und seines trockenen Humors in der Mannschaft sehr beliebt“, betont der Übungsleiter. Er schätzt besonders Heinrichs gutes Stellungsspiel und taktisches Verständnis. - mar