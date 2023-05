Helmut Rang im Interview über den Abstieg und die Ziele des VfL Wildeshausen

Von: Carsten Drösemeyer

Keine Ausreden: Helmut Rang kennt die Gründe für den Abstieg des VfL Wildeshausen. © Sven Marquart

Wildeshausen – Nach vier Jahren in der Tischtennis-Bezirksoberliga muss die erste Herrenmannschaft des VfL Wildeshausen ab der kommenden Saison wieder eine Etage tiefer in der Bezirksliga antreten. Grund genug für unsere Zeitung, VfL-Routinier Helmut Rang nach den Gründen für den Abstieg und den künftigen Zielen zu befragen. Das Gespräch führte Carsten Drösemeyer.

Herr Rang, der Abstieg liegt ja schon einige Wochen zurück. Wie ist Ihre Gefühlslage?

Helmut Rang: Wir alle haben den Abstieg verkraftet. Schließlich kam er ja nicht aus dem Nichts, sondern wir konnten ihn sehenden Auges erwarten. Wer nach der Hinrunde nur einen Zähler auf dem Konto hat, der muss leider mit so etwas rechnen.

Wo liegen die Gründe, dass Wildeshausen die Bezirksoberliga-Saison als Tabellenletzter beendete? Lag es ausschließlich am gravierenden Verletzungspech?

Wir sollten jetzt nicht nach Ausreden suchen, das wäre zu einfach. Natürlich war es bitter, dass unser langjähriger Spitzenspieler Guido Grützmacher verletzungsbedingt gar nicht eingreifen konnte. Dadurch mussten alle Spieler eine Position hoch rücken, was uns selbstredend geschwächt hat. In Carsten Scherf musste zudem noch ein weiterer Leistungsträger häufiger passen, aber das sind nicht die einzigen Gründe für den Abstieg.

Welche gibt es noch?

Das kann man recht einfach auf den Punkt bringen: Wir waren nicht gut und konstant genug. Wenn wir in Bestbesetzung antreten konnten und alle ihre beste Leistung abgerufen haben, konnten wir immer mithalten und haben sogar den Tabellenzweiten aus Damme geknackt. Aber das war leider nur ein Highlight. Andere Teams waren schlichtweg gefestigter und haben konstant gepunktet. Wir nicht.

Wäre der Klassenerhalt möglich gewesen, wenn Winterneuzugang Björn Röske schon zu Saisonbeginn zur Verfügung gestanden hätte?

Das wird ja nie zu beweisen sein. Aber ich denke schon. Mit Björn hätten wir nach der Hinrunde sehr wahrscheinlich deutlich mehr als nur einen Punkt gehabt. Dann wäre es in der Rückserie eine völlig andere Ausgangslage gewesen.

Wie bewerten Sie denn Ihren Neuzugang?

Björn ist einfach ein Pfundskerl. Menschlich wie sportlich ist er eine Riesenverstärkung. Aber auch Björn musste sich erst in einem völlig neuen Tischtenniskreis zurechtfinden. Im Hannoveraner Raum hat er sehr von seinen Aufschlägen profitiert. Aber hier kamen seine Gegner meist gut damit zurecht. Daran musste sich Björn erst gewöhnen. Aber wir sind super froh, dass er zu uns gekommen ist. Björn passt vom Typ her perfekt ins Team und ist zudem noch ein exzellenter Doppelspieler.

Trotz Röske als Verstärkung reichte es am Ende nur zu drei Punkten. Ist der direkte Wiederaufstieg dennoch das erklärte Ziel?

Wir würden uns nicht gegen eine schnelle Rückkehr in die Bezirksoberliga wehren. Aber über realistische Ziele kann man erst nach der Klasseneinteilung reden. Außerdem stehen für uns künftig noch andere Dinge im Vordergrund.

Welche sind das?

Wir müssen noch mehr auf die Jugend setzen. Deshalb werden Matteo Krüger und mein Sohn Bastian in der kommenden Saison sehr viele Spiele mitmachen. Sie sollen sich in der Bezirksliga weiterentwickeln und werden sich deshalb im Prinzip die Stelle als Nummer sechs teilen. Die Jugendförderung steht für uns klar vor dem direkten Wiederaufstieg.

Eine Frage noch an den Abteilungsleiter Rang: Wie ist es insgesamt um die Tischtennissparte des VfL Wildeshausen bestellt?

In schwierigen Zeiten können wir immerhin noch drei ambitionierte Teams stellen. Mit etwas Glück schafft unsere Reserve sogar noch die Rückkehr in die 1. Bezirksklasse. Das wäre dann als Unterbau für uns ideal. Es sieht also zumindest recht ordentlich aus.