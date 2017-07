Hanne Chudaska lässt sich von Özil-Biografie inspirieren

Harpstedt - Von Sven Marquart. Vor wenigen Tagen hat Hanne Chudaska mal wieder Post bekommen. Absender: Thomas Pfannkuch. Der Trainer des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) lud die elfjährige Harpstedterin erstmals zu einem U 14-Sichtungslehrgang ein. Gemeinsam mit 32 anderen Nachwuchskickerinnen der Jahrgänge 2004 und 2005 wird Hanne Chudaska vom 31. Juli bis zum 2. August in der NFV-Sportschule in Barsinghausen Quartier beziehen.

Die Fußballbegeisterung bekam Hanne Chudaska von ihren Eltern Svenja (40) und Timo (44) praktisch in die Wiege gelegt. Beide besaßen Werder-Dauerkarten, während Timo Chudaska selbst in der zweiten Mannschaft des Harpstedter TB aktiv war. Das Laufgitter ihrer kleinen Tochter verzierten sie mit Werder-Fahnen. „Und schon damals hat Hanne gegen alles getreten, was rund war“, erinnert sich Timo Chudaska schmunzelnd.

Der Weg war also vorgezeichnet. „Hanne hätte auch reiten gehen können“, betont Timo Chudaska. Er ist jedoch froh, dass sich sein Sprössling anders entschieden hat. Dabei hätte Hanne Chudaskas Fußballkarriere bereits nach dem ersten Turnier wieder beendet sein können. Ihre Mannschaft wurde Letzter und erzielte dabei nicht mal ein Tor. „Danach saß sie auf dem Platz und hat geheult“, erzählt Timo Chudaska.

Doch die Gymnasiastin, die nach den Sommerferien in die siebte Klasse kommt, blieb am Ball. Inzwischen kickt sie in der ersten D-Junioren-Mannschaft der SG DHI Harpstedt – als einziges Mädchen. Für Hanne Chudaska ist das kein Problem. „Ich kenne die Jungs seit der G-Jugend. Das sind alles meine Kumpels. Ich fühle mich zu 100 Prozent akzeptiert“, sagt sie.

„Ich bin froh, dass ich Hanne in der Mannschaft habe. Sie ist sehr ehrgeizig und will immer alles perfekt machen. Deshalb muss man sie auch schon mal bremsen“, sagt DHI-Coach Patrick Petersen. Er lässt Hanne Chudaska meistens im offensiven Mittelfeld oder im Angriff spielen. Dort kann sie ihre Qualitäten am besten einbringen. „Hanne hat einen guten Schuss, ist kopfballstark, technisch versiert und kann mit dem Ball umgehen“, zählt Petersen auf. Außerdem ist Hanne Chudaska vielseitig einsetzbar. So hütete sie bei der SG DHI auch schon mal für eine Saison das Tor.

Nachdem Hanne Chudaska in die Kreis- und Bezirksauswahl berufen worden war, wurde auch der NFV auf sie aufmerksam. Für Patrick Petersen keine Überraschung, denn: „Hanne hat Talent.“ Meike Berger, Trainerin der niedersächsischen U 12-Auswahl, nominierte die Harpstedterin erstmals im Jahr 2016 für ihren Kader. Es folgten mehrere Lehrgänge in Barsinghausen und ein Vergleichslehrgang in Duisburg. Vorläufiger Höhepunkt war vor gut einem Monat das Nordturnier in Bremen. Punktgleich hinter der siegreichen Mannschaft aus Schleswig-Holstein belegte die NFV-Crew Rang zwei – mit Hanne Chudaska als Innenverteidigerin.

Dabei sind die Lieblingsspieler des Werder-Fans offensiv ausgerichtet: Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid und Weltmeister Mesut Özil von Arsenal London. Die Biografie des deutschen Nationalspielers hat sie sich als Ferienlektüre ausgesucht. Das Buch trägt den Titel „Die Magie des Spiels: Und was du brauchst, um deine Träume zu verwirklichen“. Auch Hanne Chudaska malt sich in Gedanken eine große Fußballkarriere aus. „Aber der Spaß muss im Vordergrund stehen“, stellt sie klar. Schon allein ihre Berufung in den erweiterten U 14-Kader des NFV macht ihren Vater Timo „total stolz“.