Frank Dobroschke absolviert Ausbildung zum NFV-Konfliktlotsen

Von: Sven Marquart

Teilen

Seit 32 Jahren Schiedsrichter: Frank Dobroschke (Delmenhorster BV) pfiff bis hinauf zur Oberliga. © Tamino Büttner

Landkreis – Für Frank Dobroschke hat vor drei Wochen ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Zum 1. Dezember ging der Bankkaufmann in den Ruhestand. Langweilig wird dem Wertpapierspezialisten nach dem Abschied aus dem Arbeitsleben ganz bestimmt nicht. Der frühere Oberliga-Schiedsrichter will auch weiterhin in den Spielklassen des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst pfeifen und für den Niedersächsischen Fußballverband (NFV) Referees coachen. Außerdem ist kürzlich noch ein weiteres Ehrenamt hinzukommen: Als einer von neun Teilnehmern hat Dobroschke die Ausbildung zum NFV-Konfliktlotsen absolviert.

In seiner neuen Funktion wird der Delmenhorster künftig als Ansprechpartner im Einsatz sein, um Vereine und NFV-Mitglieder im Zusammenhang mit Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen zu beraten und präventiv zu unterstützen. „Die Thematik hat mich ohnehin interessiert“, sagt Dobroschke. Nach einem zusätzlichen Anstoß von Kreisschiedsrichterobmann Harald Theile habe er sich dann beworben – und die Zusage erhalten.

An zwei November-Wochenenden wurde der 60-Jährige in der NFV-Akademie in Barsinghausen entsprechend geschult. Neben Verhaltenstraining standen der Erwerb niedrigschwelliger Beratungs- und Moderationskompetenz sowie die Stärkung persönlicher Handlungssicherheit auf dem Programm. „Die Ausbildung war hochinteressant! Die Trainer und Referenten waren sehr gut. Allein deshalb haben sich die beiden Wochenenden gelohnt“, berichtet Dobroschke, der sich für seine neue Aufgabe gut gerüstet fühlt.

Seit wenigen Wochen NFV-Konfliktlotse: Frank Dobroschke (hintere Reihe, Zweiter von links) absolvierte in Barsinghausen die entsprechende Ausbildung. © Niedersächsischer Fußballverband

Es gehe darum, den Akteuren im Amateurfußball „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten, erläutert Dobroschke. Nach einer Ersterfassung der Situation erörtert er gemeinsam mit den Beteiligten Handlungsoptionen zur Deeskalation und vermittelt bei Bedarf präventive und interventive Angebote.

Dobroschke nennt zwei Beispiele, wann er tätig werden könnte: „Eventuell gibt es einen Hinweis vom Sportgericht, dass ein Trainer immer wieder verhaltensauffällig wird. Dann suche ich das Gespräch mit ihm. Oder zwei Vereine hatten in der Vergangenheit immer wieder Probleme miteinander. Dann versuchen wir gemeinsam zu ergründen, woran es liegt, welche Verhaltensweisen zu den Konflikten führen und wie diese künftig zu verhindern sind.“ Oberstes Gebot für den Konfliktlotsen sei es dabei, immer die Neutralität zu wahren.

Dobroschkes Tätigkeit ist nicht auf den Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst beschränkt. „Es kann auch sein, dass beispielsweise eine Anfrage aus dem Kreis Cloppenburg kommt“, erklärt der Adelheider. Ihn eingeschlossen gibt es nun 23 regionale NFV-Konfliktlotsen. „Damit kommen wir unserem Ziel, in jedem unserer 32 NFV-Kreise mit mindestens einem Konfliktlotsen beziehungsweise einer Konfliktlotsin vertreten zu sein, immer näher“, wird der zuständige NFV-Direktor Jan Baßler in einer Pressemitteilung des Verbandes zitiert.

Sein frisch erworbenes Wissen musste Dobroschke bislang noch nicht in der Praxis anwenden. „Ich bin sogar froh, wenn ich nichts zu tun bekomme. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Leute klar kommen“, sagt er. Im Bedarfsfall ist Frank Dobroschke unter Telefon 01 57 / 36 79 68 18 oder per E-Mail an Dobro111@yahoo.de zu erreichen. Nähere Informationen zum Thema NFV-Konfliktlotsen gibt es unter https://www.nfv.de/nachhaltigkeit/gewaltpraevention-anti-diskriminierung/regionale-konfliktlotsinnen/