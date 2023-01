Paul Neumann beschert TV Neerstedt ein bitteres Ende

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Zu wenig: Jan Niklas Brunings Treffer zum 27:27 reichte dem TV Neerstedt nicht zu einem Punktgewinn. © Tamino Büttner

Neerstedt – Eine gute Vorstellung über 60 Minuten sowie sieben Treffer von Rückkehrer Max Hülsmann haben den Verbandsliga-Handballern des TV Neerstedt im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Wilhelmshavener HV II nicht für etwas Zählbares gereicht. Am Ende ging es für die Grün-Weißen und ihren Trainer Andreas Müller mit einer schmerzlichen 27:28 (12:12)-Niederlage auf die Heimfahrt in die Gemeinde Dötlingen. „Eigentlich hätte die Partie keinen Sieger verdient gehabt“, konstatierte Müller, nachdem Wilhelmshavens Paul Neumann acht Sekunden vor der Schlusssirene den entscheidenden Treffer gesetzt hatte.

Neerstedts Coach berichtete von einer Begegnung auf „technisch hohem Niveau“. Die Gastgeber „wissen, wie man mit dem Ball umgeht“, lobte Müller die ohne Thorben Hackstein angetretene Drittliga-Reserve. Den erfahrenen WHV-Kreisläufer hatte der 45-Jährige im Vorfeld als „Fels in der Brandung“ ausgemacht. „Wilhelmshaven wird bis zum Ende der Saison um den Titel mitspielen“, ist sich Müller sicher. Trotz der Niederlage hielt sich die Enttäuschung beim Bookholzberger in Grenzen: „Machen wir so weiter, dann ist mir nicht bange.“

In der Nordfrost-Arena lieferten sich beide Teams von Beginn an ein enges Match. Folgerichtig leuchtete in der 13. Spielminute ein 6:6 von der Anzeigetafel. Im weiteren Verlauf hielt die 9:7-Führung der Gäste nach Treffern von Linkshänder Hülsmann und Florian Schrader nur kurz. Für das 12:12 zur Halbzeit sorgte Andrej Kunz. Neerstedts Spielmacher traf per Siebenmeter zum 12:12.

Im zweiten Abschnitt behielt die Müller-Crew auch bei einem 17:20-Rückstand (46.) die Nerven. „Wir leisten uns in der Phase einige leichte Ballverluste, kommen aber wieder zurück“, schilderte Müller. Fünf Minuten vor ultimo war nach Treffern von Youngster Hülsmann sowie Marcel Reuter beim 24:24 wieder alles offen. Letztlich reichte jedoch auch das 27:27 durch Jan Niklas Bruning nicht für einen Punktgewinn. „Wir haben in den letzten Sekunden noch einmal den Ball, kommen aber nicht mehr zum Abschluss“, sagte Müller nach dem „ganz, ganz bitteren Ende“.

In der Tabelle hat die Niederlage – es war für den TV Neerstedt die siebte in dieser Saison – keine Auswirkungen. Da der vor der Winterpause zweimal in Folge siegreiche TSV Daverden das Kellerduell beim Schlusslicht HSG Bützfleth/Drochtersen mit 18:24 verloren hat, beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone weiter drei Zähler. Am kommenden Samstag, 21. Januar, 19.30 Uhr, steht für die Neerstedter das erste Heimspiel im neuen Jahr an. Gegner ist dann der ATSV Habenhausen II.

Stenogramm Wilhelmshavener HV II – TV Neerstedt 28:27 (12:12) Wilhelmshavener HV II: Berens, Senf - Koch, Lehmann (2), Theede, Vogt (1), Behrends (10), Weiner (2), Kaschke (1), Trotte, Toben (5), Neumann (4), Kudraß (2), Frackowiak (1) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader (2), Poppe (2), Marcel Reuter (2), Hoffmann (6), Bruning (1), Auffarth, Hennken, Hülsmann (7), Kunz (7/4) Siebenmeter: WHV 2/1, TVN 4/4 Zeitstrafen: WHV 3, TVN 1 Schiedsrichter: Finn-Niklaas Siebert/Kenneth Albers