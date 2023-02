Neerstedts Trainerin Schröder-Brockshus: „Neuhaus ist definitiv nicht unser Lieblingsgegner“

Cordula Schröder-Brockshus © -

Die zweiwöchige Spielpause hat den Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt nicht gutgetan. Vor dem Liga-Spiel bei der SG Neuenhaus/Uelsen am Samstag (17.45 Uhr) plagen Cordula Schröder-Brockshus Personalsorgen. „Leonie Voigt, Sharleen Siemers und Rieke von Seggern sind krank“, bangt Neerstedts Trainerin um ein Trio. „Wir können nur abwarten und hoffen, dass es bei der einen oder anderen reicht.“

Neerstedt - Mit den bisherigen Ergebnisse sei sie „grundsätzlich zufrieden“, betont Schröder Schrockhus. Im vergangenen Jahr habe ein Punkt mehr am Ende der Saison zum Klassenerhalt gereicht, verdeutlicht die B-Lizenzinhaberin.

Drei Niederlagen, zwei Siege, ein Unentschieden – so lautet die Bilanz der Neerstedterinnen in diesem Jahr. Mit 12:20 Zählern rangieren die Grün-Weißen aus der Gemeinde Dötlingen aktuell im Klassement auf Platz elf. Dieser würde am Ende der Serie sicher zum Klassenerhalt reichen.

Jedoch geht es zehn Spiele vor Saisonende im Tabellenkeller eng zu. Gerade einmal drei Zähler trennen die HSG Hude/Falkenburg (14:18) auf Tabellenplatz acht und die SG Findorff und den SV Werder Bremen II (beide 11:21) auf den Rängen zwölf und 13. Platz zwölf könnte am Ende der Spielzeit zum Relegationsplatz um den Abstieg werden. Playoff-Spiele gegen den Drittletzten der Staffel Niedersachsen würden an den Wochenenden 3./4. Juni und 10./11. Juni stattfinden, wenn aus den 3. Ligen zwei Mannschaften in den Bereich des Verbandes Niedersachsen/Bremen absteigen. Kommen drei Teams runter, dann würde Platz zwölf zum Direktabstiegsplatz.

Mögliche Kandidaten in den 3. Ligen Nord und Nord-Ost sind aktuell der BV Garrel, der SV Altencelle und der VfL Stade. „Am besten lassen wir einfach drei Teams hinter uns“, hat Cordula Schröder-Brockshus wenig Lust auf Rechenspiele.

Der kommende Gegner ist für die Übungsleiterin der Grün-Weißen „tagesformabhängig“. Die Ergebnisse der SG Neuenhaus/Uelsen in dieser Saison, findet Cordula Schröder-Brockshus, seien bisher „bunt gemischt“. Zuletzt hat sich die Truppe von der Grenze zu den Niederlanden mit drei Siegen in Folge auf Tabellenrang fünf verbessert. „Neuenhaus ist nicht einfach zu bespielen“, weiß Schröder-Brockshus.

An die letzten beiden Gastspiele in der Grafschaft denkt sie nur ungern zurück. „Wir haben dort zweimal eine ordentliche Naht bekommen.“ In dieser Saison kassierte der TV Neerstedt am dritten Spieltag im Hinspiel vor eigenem Anhang ein 19:30. Gleich fünf Siebenmeter ließ die Crew aus der Gemeinde Dötlingen liegen.

„Die SG Neuenhaus/Uelsen gehört definitiv nicht zu unseren Lieblingsgegnern. Freiwillig werden wir die Punkte da aber nicht abliefern“, unterstreicht Cordula Schröder-Brockshus.