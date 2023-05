Bundestrainer Olaf Neuenfeld nominiert Tim Albrecht für Faustball-WM

Von: Sönke Spille, Sven Marquart

Darf zur WM: Tim Albrecht steht im deutschen Kader für das Turnier in Mannheim. © Uwe Spille

Ahlhorn – „Es hat geklappt!“ Tim Albrecht war die Freude deutlich anzumerken. Der Zuspieler des Faustball-Erstligisten Ahlhorner SV gehört zu jenen zehn Spielern, die Bundestrainer Olaf Neuenfeld für die Heim-WM vom 22. bis 29. Juli in Mannheim berufen hat. Zum Abschluss des Nominierungslehrgangs in der WM-Stadt Mannheim am Pfingstmontag reduzierte der Nationalcoach sein vorläufiges 15-köpfiges Aufgebot um fünf Akteure.

Nach dem Gewinn der WM-Titel 2011, 2015 und 2019 will die deutsche Nationalmannschaft auch in Mannheim wieder ganz oben auf dem Podest stehen. Tim Albrecht gehörte 2019 im schweizerischen Winterthur zum Siegerteam. Aber eine Weltmeisterschaft vor heimischem Publikum sei noch mal etwas anderes, findet der 30-jährige Wildeshauser: „Das ist ein einzigartiger Moment. Dieses Highlight ist die Belohnung für die ganze Arbeit und Zeit, die man investiert hat.“ Obwohl Albrecht mit der Nationalmannschaft bereits alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, fiebert der dreifache World-Games-Sieger dem Turnier im Rhein-Neckar-Stadion und der SAP-Arena schon jetzt entgegen.

Die Aufgaben im Zuspiel wird sich Albrecht dort – wie schon 2019 – erneut mit Kapitän Fabian Sagstetter teilen. „Gerade in der zentralen Position im Zuspiel ist es wichtig, dass man Ruhe ausstrahlt“, sagt Neuenfeld: „Deshalb hat hier auch der Faktor ,Erfahrung‘ ein wenig den Ausschlag gegeben.“

WM-Kader

Angriff: Patrick Thomas (TSV Pfungstadt), Philip Hofmann (TSV Hagen 1860), Johannes Jungclaussen (TV Vaihingen/Enz), Nick Trinemeier (TV Käfertal)

Zuspiel: Fabian Sagstetter (TV Schweinfurt-Oberndorf), Tim Albrecht (Ahlhorner SV)

Abwehr: Jonas Schröter (TSV Pfungstadt), Jaro Jungclaussen (TV Vaihingen/Enz), Oliver Kraut (TV Unterhaugstett) Jakob Kilpper (TV Vaihingen/Enz)