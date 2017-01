Schwankender Spitzenreiter: Rademacher wittert Chance

Neerstedt - Eigentlich sind die Rollen klar verteilt, wenn die Oberliga-Handballer des TV Neerstedt an diesem Sonnabend, 19 Uhr, beim Tabellenführer ATSV Habenhausen antreten. Aber nur auf den ersten Blick, denn der Drittliga-Absteiger ist in vielen Partien in dieser Saison alles andere als souverän aufgetreten.

So ließ der Klassenprimus zuletzt beim 28:28 in Achim einen Punkt liegen, weil ATSV-Coach Lars Müller-Dormann den letzten Konter seiner Crew mit der grünen Karte stoppte. Allerdings hätten die Südbremer den Sieg beim Tabellensechsten auch nicht verdient gehabt – dafür agierten sie in den vorangegangenen 60 Minuten einfach nicht konstant genug. Mehrfach lagen die Gäste deutlich im Hintertreffen, kämpften sich aber immer wieder ins Spiel zurück.

In den schwankenden Leistungen des Spitzenreiters sieht Neerstedts Trainer Jörg Rademacher die Chance für sein Team. Er hat die Gastgeber mehrfach auf Video studiert und wird seine Mannschaft taktisch entsprechend einstellen. Wie bei den Grün-Weißen, wo Rademacher seit Saisonbeginn nur ein kleiner Kader zur Verfügung steht, vertraut Müller-Dormann ebenfalls weitestgehend seiner ersten Sieben. Auch für das Duell in der Hinni-Schwenker-Halle muss Ex-Profi Rademacher wieder mit acht Feldspielern auskommen. Während Jan Busse wieder mit von der Partie sein wird, ist der zuletzt stark aufspielende Linkshänder Mirko Reuter diesmal für die Neerstedter A-Jugend im Einsatz.

„Wir brauchen jeden Punkt, denn der Abstiegskampf ist noch nicht entschieden“, mahnt Rademacher. Nachdem der B-Lizenzinhaber und der Neerstedter Vorstand in Gesprächen ihre jeweiligen Vorstellungen ausgetauscht haben, will der 49-Jährige in den kommenden zwei Wochen über seine weitere Zukunft entscheiden.

