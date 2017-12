TV Neerstedt weicht von Wolkens Matchplan ab – 25:37

Lichtblick: Rene Achilles machte in Edewecht ein starkes Spiel. Neerstedts Rechtsaußen erzielte beim 25:37 sechs Treffer und leistete sich nur einen Fehlwurf.

Neerstedt - Die Angriffsleistung des Handball-Oberligisten VfL Edewecht war im bisherigen Saisonverlauf eher mau gewesen. Doch im letzten Spiel des Jahres 2017 ließen es die Ammerländer dann mal so richtig krachen. Beim 37:25 (18:15) über den TV Neerstedt knackten sie erstmals in der laufenden Serie die 30-Tore-Marke.

Sehr zum Leidwesen von Björn Wolken. „Das ist mehr als ärgerlich! Aber man ist machtlos, wenn der Matchplan nur phasenweise umgesetzt wird“, sagte Neerstedts Trainer nach der deutlichen Schlappe in der Heinz-zu-Jührden-Halle.

Dabei hatten seine Mannen stark begonnen und eine 6:3-Führung vorgelegt (8.). „Dann haben wir sogar die Chance zum 7:3 und 8:3“, berichtete Wolken. Doch durch zwei Fehler ließ die Grün-Weißen diese Gelegenheit fahrlässig verstreichen. Stattdessen erzielte Kai Schildknecht wenig später das 7:7 (13.).

Wolken: „Haben kein Tempo mehr gemacht“

Die Gäste konnten in der Folge beim 8:8, 9:9 und 10:10 zwar noch dreimal egalisieren, aber dann war der VfL am Drücker. „Leider Gottes sind wir nach 25 Minuten vom Matchplan abgewichen und haben kein Tempo mehr gemacht“, bedauerte Wolken. Zudem habe sein Trainerkollege Tobias Weihrauch in der Halbzeitpause „offenbar die richtige Ansprache gefunden“.

Denn nach dem Seitenwechsel zwang Edewecht die Neerstedter konsequent in den Positionsangriff. „Wir haben nur noch quergespielt“, monierte Wolken. Ohne den an der Schulter verletzten Shooter Eike Kolpack gab es keine einfachen Tore aus der zweiten Reihe. Im Rückraum war Kyan Petersen laut Wolken diesmal „ein Totalausfall“. Der Linkshänder traute sich kaum etwas zu und erzielte lediglich einen Treffer.

Keine berauschende Torhüterleistung

Auf der Gegenseite bekam Neerstedts Deckung VfL-Linksaußen Sven Ahlers (8) und Rückraumspieler Louis Kamp (8) überhaupt nicht in den Griff. „Obwohl wir eine 3:2:1-Abwehr gespielt haben, haben wir viel zu viele Tore über die Mitte gekriegt“, ärgerte sich Wolken. Seinen Schützlingen fehlte im Vergleich zu anderen Spielen die Bereitschaft in der Defensive zuzupacken und füreinander zu kämpfen. Zudem konnte der TV Neerstedt diesmal auch keine berauschende Torhüterleistung vorweisen.

„Das einzig Positive waren unsere Rechtsaußen Marcel Reuter und Rene Achilles, die beide ein starkes Spiel gemacht haben“, erklärte Wolken. Aber auch die beiden Linkshänder konnten nicht verhindern, dass ihr Team vom 16:18 (31.) entscheidend auf 18:26 (43.) zurückfiel. „Zum Schluss haben wir uns dann ergeben. Deshalb fällt die Niederlage so deutlich aus. Dabei wäre durchaus was drin gewesen, wenn wir 60 Minuten konsequent Tempo gemacht hätten“, bilanzierte Wolken.

Keine überharte Partie

Obwohl die Schiedsrichter Olaf und Mark Wagener (SV Warsingsfehn) insgesamt 14 Zeitstrafen verhängten, lieferten sich beide Mannschaften keine überharte Partie. „Die Schiedsrichter hatten keine klare Linie. In der ersten Halbzeit haben sie Edewecht benachteiligt, in der zweiten haben sie es dann wieder gutgemacht – das hat auch Tobi Weihrauch so gesehen“, erklärte Wolken.

Begüngstigt durch den Sieg von Klassenprimus SG VTB/Altjührden im Spitzenspiel über Verfolger HSG Barnstorf/Diepholz (28:13) dürfen die Edewechter als Tabellenzweiter Weihnachten feiern. Die Neerstedter gehen als Tabellenzehnter ins neue Jahr. „Dann müssen wir in Schwanewede punkten – auch wenn es auswärts ist“, fordert Wolken vor der Partie beim Vorletzten. Bislang holten seine Mannen nur zwei Zähler in fremden Hallen, und zwar beim 28:27 in Cloppenburg. „Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir nicht absteigen.“ - mar

TV Neerstedt: Legler, Pecht - Reiser (3/2), Marcel Kasper (1), Lüdeke, Hollmann (3), Marcel Reuter (7), Hoffmann (1), Hübner, Petersen (1), Kunz (3/2), Malte Kasper, Achilles (6).