TV Neerstedt verkauft sich teuer

Neerstedt – Seit Wochen ist für die Handballerinnen des TV Neerstedt der zehnte Tabellenplatz in der Oberliga Nordsee reserviert. Daran hat sich auch nach dem 32:36 (17:22) gegen den SV Werder Bremen II nichts geändert. Trotz der Niederlage hat das Team von TVN-Trainer Maik Haverkamp weiterhin zwei Zähler Vorsprung auf den Elften ATSV Habenhausen.

Mit dem Abstieg werden die Aufsteigerinnen aus der Gemeinde Dötlingen in ihrem ersten Jahr in der vierthöchsten deutschen Spielklasse voraussichtlich nichts mehr zu tun bekommen. Fünf Punkte beträgt ihr Polster auf Rang zwölf, der am Ende der Spielzeit noch zu einem Relegationsplatz werden könnte.

Obwohl es erneut nicht zu einem Sieg gegen eine besser platzierte Mannschaft gereicht hatte, bescheinigte Maik Haverkamp seiner Crew eine ansprechende Leistung. „Wir haben mutig gespielt und auch dann nicht aufgesteckt, als das Spiel weg war. Wir gehen da nicht unzufrieden raus und nehmen viele positive Eindrücke für das Derby gegen die HSG Hude/Falkenburg mit“, resümierte der 32-jährige Coach.

Neerstedt lief in dem Duell Grün-Weiß gegen Grün-Weiß fast ständig einen Rückstand hinterher. Nur einmal, beim 2:1 (5.) durch die siebenfache Torschützin Agnieszka Blacha, lagen die Gastgeberinnen in Front. Haverkamp hatte es zunächst mit einer Kurzdeckung gegen Werders Haupttorschützin Katrin Friedrich versucht. Das habe in der Anfangsphase geklappt, erklärte der Trainer. „Werder hat dann aber gut für Malin Pods auf rechtsaußen abgeräumt“, schilderte er. Deshalb stellte Neerstedts Übungsleiter in Durchgang zwei auf eine 6:0-Abwehr mit offensiven Halbpositionen um. Für Malin Pods, die junge Linkshänderin der Gäste, standen am Ende neun Treffer zu Buche. Katrin Friedrich war elfmal erfolgreich.

Zehn Minuten vor dem Ende war die Begegnung zugunsten der Gäste entschieden. Pods und Friedrich hatten in dieser Phase für die Zweitligareserve zum 31:24 (51.) getroffen. In der Schlussphase kämpfte sich der TV Neerstedt noch einmal auf 31:34 (58.) heran. Die letzte Aktion der Partie gehörte Laura Huntemann. Die Rückraumspielerin traf nach einem Foul an Lisa Rangnick per Siebenmeter zum Endstand.

22 Gegentore in der ersten Halbzeit seien deutlich zuviel gewesen, kritisierte Maik Haverkamp. Im zweiten Abschnitt scheiterte seine Mannschaft in Person von Nadja Albes und Lisa Rangnick dann einige Male in aussichtsreicher Position an Werder-Torfrau Charlotte Schumacher. Doch unterm Strich, hätten sich seine Schützlinge gegen ein Topteam der Liga aber „gut verkauft“.

prü

TV Neerstedt: von Seggern, Marks - Kurok (11/7), Blacha (7/1), Albes (4), Hanuschek (4), Kieler (2), Rangnick (1), Sempert (1), Mathieu (1), L. Huntemann (1/1), Stuffel, Schmidt.