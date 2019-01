TV Neerstedt steht unter Zugzwang

HSG-Reserve extrem heimstark

+ © Müller Fällt weiter aus: Neerstedts Kreisläufer Philipp Hollmann soll nach seinem Bänderriss erst in der kommenden Woche mit leichtem Lauftraining beginnen. © Müller

Neerstedt - Die sofortige Rückkehr in die Oberliga ist für die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt durch die 25:30-Niederlage bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen in weite Ferne gerückt. Fünf Punkte trennen die Crew von Trainer Björn Wolken inzwischen von den Aufstiegsplätzen. Wollen die Grün-Weißen nicht weiter an Boden verlieren, dürfen sie sich im Auswärtsspiel bei der HSG Barnstorf/Diepholz II an diesem Sonnabend, 19.15 Uhr, keinen Ausrutscher erlauben. „Natürlich sind wir unter Zugzwang. Aber Elsfleth und Schwanewede kommen noch zu uns - da ist noch einiges möglich“, sagt Wolken.