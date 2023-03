Edries Naurosie führt sich beim TSV Ippener gleich gut ein

Von: Sven Marquart

Steuerte drei Treffer zum zweiten Harpstedter Saisonsieg bei: Angreifer Lennard Radtke (l.) taucht wieder einmal frei vor Atlas-Keeper Justin Ehlers auf. © Tamino Büttner

Landkreis – Das Phänomen mit der Ketchupflasche lässt grüßen: In den 13 Spielen vor der Winterpause hatte der Harpstedter TB II mickrige sieben Treffer zustande gebracht. Zum Rückrundenstart überraschte das bisherige Schlusslicht der 1. Fußball-Kreisklasse plötzlich mit einer Torschwemme. Durch das 6:1 über den SV Atlas III reichte die HTB-Reserve die rote Laterne an die SF Littel weiter.

TV Falkenburg – SV GW Kleinenkneten 2:3 (1:1): Durch den Sieg robbten sich die Grün-Weißen bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Falkenburg heran. Für Michael Wennmann kam der Erfolg etwas überraschend. „Nach unserer bescheidenen Vorbereitung hätte ich im Vorfeld für ein Unentschieden unterschrieben“, sagte der GWK-Coach. Doch sein Matchplan funktionierte besser als gedacht. Nach einem Foul an Tom-Ole Schmidt verwandelte Oliver Lenz den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0 (13.). Per 20-Meter-Freistoß besorgte Finn Schütte den 1:1-Pausenstand (33.). Mit seinem ersten Ballkontakt brachte der eingewechselte Erik Hollmann GWK erneut in Führung, als er ein Zuspiel von Sebastian Bartelt direkt zum 2:1 verwandelte (46.). Bartelt erhöhte auf 3:1 (65.). Falkenburg konnte durch Dominique Streif nur noch auf 2:3 verkürzen (82./Foulelfmeter). „Spielerisch war vieles ungenau, aber das haben wir kämpferisch wettgemacht“, erklärte Wennmann.

TV Munderloh II – VfL Wildeshausen III 3:3 (2:3): Ohne auch nur ein Testspiel bestritten zu haben, mussten die Wildeshauser einen Kaltstart hinlegen. Munderlohs 1:0 durch Ralf Kruse (9.) beantwortete Nico Wegner mit einem Doppelschlag zum 2:1 (18./21.). Für Wildeshausens Zehner war es die erste Partie nach langer Verletzungspause. Wegner holte auch den Foulelfmeter heraus, den Marcel Hesselmann zum 3:2 verwandelte (37.). Zuvor hatte Ralf Kruse beim 2:2 von einem Missverständnis zwischen Eduard Wenz und Peter Schlüter profitiert (33.). Im zweiten Abschnitt markierte Lukas Schneider per Kopf das vermeintliche 4:2. Doch Schiedsrichter Burhanettin Akyol gab den Treffer nicht, weil er ein Foulspiel gesehen hatte. „Das war der Knackpunkt – wenn der zählt, gehen wir durch“, meinte Wildeshausens Co-Trainer Bastian Flege. Stattdessen markierte Patrick Seeger das 3:3 für Munderloh (50.). „Der Sieg wäre auch nicht verdient gewesen“, gab Flege zu.

Harpstedter TB II – SV Atlas III 6:1 (6:0): „Die Jungs haben in der Kabine wohl gut zugehört“, freute sich Marcus Metschulat. Der 46-Jährige bildet bei der HTB-Reserve ab sofort mit Dirk Lenkeit das Übungsleiterduo. Metschulat trainierte zuletzt das Harpstedter Kreisliga-Team, ehe er gesundheitsbedingt im April 2021 ausfiel. Nun ist er genesen. „Und ich will nicht noch ein halbes Jahr ohne Fußball sein“, betont der Huder. Bei seinem Einstand schossen Lennard Radke (5./34./41.), Hannes Neuhaus (6./13.) und Christoph Kammann (38.) schon in der ersten Halbzeit einen 6:0-Vorsprung heraus. „Es waren einige Dinger dabei, die du nicht jeden Tag machst. Aber das nötige Glück haben wir uns auch erarbeitet“, unterstrich Metschulat. Nach der Pause schaltete sein Team etwas zurück und musste das 1:6 durch Leon von Husen hinnehmen (50.). Mehr ließ die aufmerksame Viererkette mit Kevin Lautenschläger, Jannis Bunzel, Lukas Idel und Christoph Kammann nicht anbrennen.

TSV Ippener – TuS Hasbergen 2:2 (2:1): Winterneuzugang Edries Naurosie führte sich beim TSV Ippener gleich gut ein, indem er die Vorarbeit zum frühen 1:0 durch Niklas Lustig leistete (5.). Offensivmann Naurosie spielte in der B-Jugend bei Hansa Rostock, hatte zuletzt aber längere Zeit pausiert. „Er hilft uns weiter“, urteilt Thorsten Sander, der auch in der kommenden Saison beim TSV im Gespann mit Mike Trojan als Trainer fungiert. Trojan verursachte den Foulelfmeter, den Jakob Korfmann zum 1:1 nutzte (40.). Beim 2:1 musste Jason Sander nach Zuspiel von Patrick Meyer-Ebrecht nur noch den Fuß hinhalten (41.). Den Endstand besorgte Marvin Bartels per Freistoß (75.). „Natürlich ist es ärgerlich, wenn du durch zwei Standards nur 2:2 spielst. Aber im Endeffekt ist das Unentschieden gerecht“, bilanzierte Thorsten Sander.