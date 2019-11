Nasenbeinbruch: Kupka hat schon Winterpause

Wildeshausen – Auch das noch! Als wäre die 0:1-Niederlage gegen den BV Essen und das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz für den VfL Wildeshausen nicht schon bitter genug gewesen, muss der Fußball-Landesligist in den beiden verbleibenden Spielen bis zur Winterpause nun auch noch auf Alexander Kupka verzichten. Der Mittelfeldabräumer hatte kurz vor der Halbzeitpause einen Schlag ins Gesicht abbekommen. „Alex hat mir aus dem Krankenhaus die Meldung gegeben, dass er sich einen Nasenbeinbruch zugezogen hat“, berichtete Co-Trainer Patrick Meyer.

Wohl weniger übel sieht es seiner Einschätzung nach bei den Angreifern Maximilian Seidel und Steven Müller-Rautenberg aus, die den Platz ebenfalls verletzt verlassen hatten. Seidel behindern Probleme im unteren Rückenbereich beim Laufen. „Ich glaube nicht, dass es was richtig Schlimmes ist. Ich bin jedenfalls recht positiv gestimmt“, erklärte Meyer.

Etwas skeptischer ist er, was Müller-Rautenberg betrifft. Der 26-Jährige hatte bereits drei Außenbandrisse im Sprunggelenk. Nach dem Foul von Essens Ivan Buzynnikov schwoll der Knöchel diesmal jedoch nicht ganz so dick an. „Ich hoffe, dass es nur eine Dehnung ist“, sagte Meyer. mar