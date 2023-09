TV Neerstedt will beim SV Werder II punkten

Nadja Kunz steht auf der Kippe

Neerstedt – Mit dem Abstiegskampf wollen die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt in dieser Saison nichts zu tun bekommen. Deshalb möchte Trainerin Cordula Schröder-Brockshus mit ihrer Crew möglichst früh Punkte sammeln und sich im Tabellenmittelfeld einsortieren. So lautet zumindest der Plan. Wollen die Neerstedterinnen in der noch jungen Saison nicht schon früh unter Druck geraten, dann sollte im Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen II (Samstag, 16 Uhr) etwas Zählbares herausspringen.

In der Klaus-Dieter-Fischer-Halle treffen zwei Verlierer des ersten Spieltages aufeinander. Der TV Neerstedt unterlag zum Auftakt der SG Friedrichsfehn/Petersfehn nach einer frühen Roten Karte gegen Nadja Kunz (18.) mit 16:21. Werders Zweitvertretung kassierte bei der HSG Heidmark eine 20:31-Pleite. Im Vorjahr triumphierte Neerstedt in der Hansestadt mit 30:28.

Während sich bei den Gästen personell wenig getan hat, stellte Werder seine zweite Mannschaft neu auf. Stammkräfte wie Linkshänderin Melissa Steinhoff (HSG Hude/Falkenburg), Linksaußen Alicia Rißland (TuS Jahn Hollenstedt) und Mittelangreiferin Emily Hübner (TuS Komet Arsten) haben den Vorjahreselften verlassen. „Werder ist in diesem Jahr mit einer blutjungen Mannschaft unterwegs“, sagt Cordula Schröder-Brockshus. Bei den Gastgeberinnen hat sie das Tempospiel als stärkste Waffe ausgemacht. „Wir dürfen uns nicht überlaufen lassen“, warnt sie.

Cordula Schröder-Brockshus erwartet, dass die Gastgeberinnen – wie bei der Auftaktniederlage in Dorfmark – auf Spielerinnen aus dem Zweitliga-Kader zurückgreifen. „Die Saison in der zweiten Liga beginnt erst am nächsten Wochenende. Ich kann mir gut vorstellen, dass Werder schon mal den einen oder anderen Punkt auf der Habenseite verbuchen will und die Reserve verstärkt“, erläutert sie. Im Match bei der HSG Heidmark wirkte Rückraumspielerin Angelina Saur aus dem Zweitliga-Team mit, blieb jedoch ohne Torerfolg. „Wir wissen, dass das Ergebnis zu hoch ausfällt und wir uns zu viele einfache Fehler erlauben. Das Spiel hat gezeigt, woran wir in den nächsten Tagen arbeiten müssen, um gegen den TV Neerstedt ein besseres Ergebnis zu erzielen“, resümierte Werder-Trainerin Renee Verschuren.

Beim TV Neerstedt stand am Freitag noch der Einsatz von Flügelflitzerin Nadja Kunz auf der Kippe. „Nadja lag die ganze Woche flach und hat nicht trainiert“, erläutert Cordula Schröder-Brockshus. Sonst gibt es bei den Gästen keine personellen Probleme. Im Tor dürfte Romina Kahler beginnen. Die 29-Jährige lieferte gegen Friedrichsfehn eine überragende Vorstellung ab und hatte großen Anteil daran, dass die Partie bis zum 16:16 in der 52. Minute offen blieb. Es sei mehr drin gewesen, fand Cordula Schröder-Brockshus. Ihre Mannschaft habe die Partie im Angriff verloren.