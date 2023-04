TV Neerstedt ist im Kellerduell gegen SV Werder Bremen II voll da – 38:31

Von: Jürgen Prütt

Gleich schlägt’s ein: Delia Mathieu (beim Wurf) steuerte drei Treffer zum 38:31-Erfolg des TV Neerstedt über den SV Werder Bremen II bei. © Tamino Büttner

Neerstedt – Wenn es drauf ankommt, sind die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt voll da. Nach dem 38:31 (21:16) im Kellerduell gegen den SV Werder Bremen II gehen die Grün-Weißen mit einem Drei-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze in die letzten fünf Saisonspiele.

Beim 30:28-Erfolg im Hinspiel hatte Nadja Kunz gegen die Bremer Zweitliga-Reserve elf Treffer erzielt. Diesmal langte Neerstedts Wirbelwind sogar satte 13-mal hin. „Nadja hat in der ersten Halbzeit alles getroffen“, stellte Neerstedts Trainerin Cordula Schröder-Brockshus begeistert fest.

Die 30-jährige B-Lizenzinhaberin hatte angekündigt, in der Abwehr den Fokus auf die linke Seite legen zu wollen, weil Werder in Esmeralda Miguel und Melissa Steinhoff zwei starke Linkshänderinnen habe. Beide Spielerinnen fehlten diesmal jedoch im Bremer Aufgebot. Stattdessen lief bei den Gästen viel über Renee Verschuren. Neun Treffer erzielte die niederländische Spielertrainerin des SV Werder Bremen II. „Die ist überall mal aufgetaucht“, schilderte Cordula Schröder-Brockshus.

Vor der Partie hatte Neerstedts Übungsleiterin um Celina Struß gebangt. Nach einer einwöchigen Trainingspause gab die Spielmacherin aber grünes Licht und steuerte acht Treffer zum siebten Saisonsieg ihres Teams bei.

Der TV Neerstedt war im drittletzten Heimspiel der Saison von Beginn an voll da. Anna Rippe, Lisa Maus und Nadja Kunz sorgten für die 3:0-Führung (3.). Celina Struß traf zum 13:7 (19.). „Wir haben gut verteidigt und viele Tore über Konter erzielt“, berichtete Cordula Schröder-Brockshus. Nachdem Kreisläuferin Lisa Maus zum 21:13 (26.) getroffen hatte, nutzten die Gäste eine kleine Schwächephase der Hausherrinnen vor der Pause zur Resultatsverbesserung – 21:16.

Im zweiten Abschnitt wischte der TV Neerstedt letzte Zweifel am Sieg mit einem 5:0-Lauf zum 27:16 (36.) weg. Bis zum 31:19 (42.) durch die überragende Nadja Kunz passte beim Tabellenelften weiter alles. Warum die Differenz am Ende „nur“ sieben Treffer betrug, erklärte Cordula Schröder-Brockshus in ihrem Resümee: „Werder hat ab der 40. Spielminute offensiver verteidigt, wir sind dann etwas nervös geworden. Unter dem Strich war es aber ein ungefährdeter Sieg. Rieke von Seggern hat von Beginn an überragend gehalten.“ Neben Nadja Kunz und Celina Struß präsentierten sich Lisa Maus (6) und Anna Rippe (5) beim vierten Neerstedter Heimsieg in Folge treffsicher.

Stenogramm TV Neerstedt – SV Werder Bremen II 38:31 (21:16) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel, Storck, Mathieu (3), Kunz (13/1), Hanuscheck, Struß (8/3), Windhorst, Maus (6), Siemers (1), Sempert (1), Rippe (5), Voigt (1) SV Werder Bremen II: Fleischer - Lüdersen (1), Jarocki (3), Behrens (1), Klintworth (3), Kohlmeier, Mackowiak (3), Schmiemann (2), Webner (3), Verschuren (9/2), Hübner, Otto (1), Heyner (1), Rißland (4) Siebenmeter: TVN 5/4, SVW 3/2 Zeitstrafen: TVN 2, SVW 3 Schiedsrichter: André Tjardes/Torsten Uhlenberg