Nadja Albes glänzt beim Neerstedter 30:28-Erfolg mit perfekter Trefferquote

Von: Jürgen Prütt

Perfekter Trefferquote: Neerstedts Nadja Albes (am Ball) erzielte bei elf Versuchen elf Tore. © Tamino Büttner

Neerstedt – Einstand nach Maß für Felix Hennken auf der Bank des TV Neerstedt: Beim SV Werder Bremen II feierte der Co-Trainer mit den Oberliga-Handballerinnen aus der Gemeinde Dötlingen einen 30:28 (13:15)-Erfolg. Durch den Sieg an der Weser sprangen die Grün-Weißen im Klassement vom vorletzten Rang auf Tabellenplatz zehn. „Und wir haben sogar noch ein Spiel weniger ausgetragen als die Konkurrenten von der SG Findorff und Werder“, hätte es für den angehenden C-Lizenzcoach bei seinem Debüt kaum besser laufen können Der 21-Jährige hatte von der beruflich in Indien weilenden Trainerin Cordula Schröder-Brockshus die alleinige Verantwortung übernommen.

Entschieden wurde das Kellerduell erst in der Schlussphase. „Wir sind lange einem Rückstand hinterhergelaufen“, schilderte Hennken den Spielverlauf in der zweiten Hälfte. Beim 16:15 (34.) durch Nina Sempert lag der TV Neerstedt noch einmal vorne. Dann übernahm die Bremer Zweitliga-Reserve um ihre niederländische Spielertrainern Renee Verschuren (5/4 Tore) in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle das Kommando. Werder führte mit 20:17 (42.) und hielt den Vorsprung bis zum 25:22 (43.). Doch richtig abschütteln ließen sich die Gäste nicht. Der TV Neerstedt kam zurück. Sieben Minuten vor ultimo stand es nach einem Treffer von Noelle Storck wieder pari – 25:25. Und es kam noch besser für die Gäste: Nachdem die überragende Nadja Albes (elf Tore bei elf Versuchen) zum 28:28 ausgeglichen hatte, war das Momentum endgültig auf Seiten des TV Neerstedt. Celina Struß per Siebenmeter sowie Youngster Alina Windhorst machten den Auswärtssieg perfekt – der Rest war Jubel pur.

Schlüssel zum Erfolg war für Felix Hennken der starke Abwehrinnenblock mit Johanna und Katharina Stuffel sowie die exzellente Quote beim Abschluss über beide Außenbahnen. „Wir haben es geschafft, Renee Verschuren bei einem Feldtor zu halten“, unterstrich Hennken. „Am Ende war es purer Wille“, sagte Neerstedts Co-Trainer. „Die ganze Mannschaft hat alles reingehauen, was ging. Jede Spielerin, die von der Bank gekommen ist, hat sich nahtlos eingefügt“, strahlte Hennken.

Von Beginn an schenkten sich beide Teams nichts. Über die Zwischenstände 4:4 (9.) und 8:8 (19.) wurden bei einer Zwei-Tore-Führung zugunsten SV Werder Bremen II die Seiten gewechselt. Doch am Ende hieß der Sieger – zwar ein wenig glücklich, aber nicht unverdient – TV Neerstedt.

Stenogramm SV Werder Bremen II – TV Neerstedt 28:30 (15:13) SV Werder Bremen II: Schikorra, Hinrichs - Lüdersen (1), Jarocki (3), Behrens, Klintworth (2), Mackowiak, Schmiemann (4), Miguel (6/2), Verschuren (5/4), Hübner (2), Otto (1), Steinhoff (4) TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann - K. Stuffel, Storck (2), Albes (11/1), Hanuscheck, Struß (7/4), Windhorst (1), Brinkert, J. Stuffel (3), Sempert (2), Rippe (2), Siemers, Voigt (2/1) Siebenmeter: SVW 7/6, TVN 7/6 Zeitstrafen: SVW 4, TVN 2 Schiedsrichter: Sebastian Schmidt/Marcel Toschke