Nadermann mit starkem Debüt

Gute ASV-Abwehr sorgt für zwei Siege / Brettorf bleibt punktlos

+ Auf DM-Kurs: Kapitänin Imke Schröder und der Ahlhorner SV. Foto: Marquart

Brettorf/Ahlhorn – Mit zwei Siegen in Berlin haben die Faustballerinnen des Ahlhorner SV den zweiten Platz in der 1. Bundesliga Nord gefestigt und sich einen Spieltag vor Schluss in eine Top-Ausgangslage in Sachen DM-Qualifikation gebracht. Um diese muss der TV Brettorf nach zwei Pleiten dagegen bangen. Zwar belegt das Team noch den dritten Platz, doch der SV Moslesfehn ist punktgleich.