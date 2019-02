Nadermann-Crew wird ihrer Favoritenrolle gerecht

+ Erst Niedersachsenmeister, jetzt norddeutscher Meister: Trainerin Bianca Nadermann (v.l.), Lena Meidenstein, Neele Schweers, Annika Schmidtchen, Nancy Mahmood, Jordan Nadermann, Sophia Macht, Lea Delitzscher, Anastasia Will und Betreuer Olaf Schmidtchen vom Ahlhorner SV. Foto: Ahlhorner SV

Ahlhorn/Brettorf - Duplizität der Ereignisse: Schon zum zweiten Mal in der laufenden Hallensaison standen sich die U 14-Faustballerinnen des Ahlhorner SV und des TV Brettorf in einem Endspiel gegenüber. Nachdem der ASV bereits vor drei Wochen mit 2:0 (11:5, 11:8) in Ahlerstedt im Finale der Niedersachsenmeisterschaft triumphiert hatte, behauptete sich die Crew von Trainerin Bianca Nadermann nun im Goldmatch der norddeutschen Meisterschaft in Bremen-Borgfeld mit 2:0 (11:7, 11:8) gegen den Landkreisrivalen.