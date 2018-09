Nadermann-Crew hält dem Erwartungsdruck stand

Ohne Satzverlust zum DM-Titel

+ © Ahlhorner SV Bejubeln den 86. deutschen Meistertitel in der Vereinsgeschichte des Ahlhorner SV: Betreuer Olaf Schmidtchen (h.v.l.), Nancy Mahmoud, Lea Delitzscher, Jordan Nadermann, Hannah Nordbrock, Trainerin Bianca Nadermann, Annika Schmidtchen (v.v.l.), Talea Köhler-Schwartjes und Tamika Köhler-Schwartjes. © Ahlhorner SV

Ahlhorn/Brettorf - Der Druck war immens. Nach dem zweiten Platz bei der Landesmeisterschaft und ihrem Sieg bei der „Norddeutschen“ waren die U 14-Faustballerinnen des Ahlhorner SV als großer Favorit zur deutschen Meisterschaft nach Wakendorf gefahren. Eine solche Bürde hat schon so manches Team scheitern lassen. Nicht so den ASV! Ohne Satzverlust marschierte die Crew von Trainerin Bianca Nadermann zum DM-Titel – es ist der 86. in der Vereinsgeschichte des Ahlhorner SV. Auch die Mädchen des TV Brettorf hatten Grund zum Jubeln. Sie brachten Bronze aus Schleswig-Holstein mit.