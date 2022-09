Badminton-Kreisverband bietet wieder Jugend-Punktspielbetrieb an

Nachwuchsligen reanimiert

+ © SC Wildeshausen Erfolgreiches Quartett: Oskar Voß (h. v. l.), Marie Sudholz, Nike Fink und Elias Nachtigal (liegend) vom SC Wildeshausen sind mit zwei Siegen in die Badminton-Kreisliga der U 17 gestartet. © SC Wildeshausen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Marquart schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wildeshausen – Schon seit mehr als zehn Jahren hatte es im Badminton-Kreisverband Cloppenburg/Delmenhorst/Oldenburg-Land keinen Punktspielbetrieb für Jugendmannschaften mehr gegeben. „Das ist schade! Denn ich bin damit groß geworden. Es hat immer Spaß gemacht, sich mit anderen zu batteln“, erinnert sich Holger Fink an seine eigenen sportlichen Anfänge. Deshalb setzte sich Badmintonabteilungsleiter des SC Wildeshausen dafür ein, die Nachwuchsligen wiederzubeleben.

Mit Erfolg: In der Saison 2022/2023 gibt es zumindest in den Altersklassen U 17 und U 19 nun jeweils wieder eine Kreisliga. Die Mannschaften bestehen aus vier Akteuren. Pro Begegnung werden vier Einzel und zwei Doppel absolviert. Der SC Wildeshausen ist mit einem U 17-Team vertreten. Das Quartett Marie Sudholz, Nike Fink, Elias Nachtigal und Oskar Voß ist mit zwei souveränen Siegen über den TuS Heidkrug (5:1) und den VfL Stenum (6:0) in die Saison gestartet und hat direkt die Tabellenführung in der Fünferstaffel übernommen. „Das ist eine gute Mannschaft. Sie sollten es schaffen, den Meistertitel zu holen“, glaubt Holger Fink, der als Staffelleiter fungiert. Trainiert wird das Team von Andreas Kühling, Sebastian Manske und Henry Storz. Der nächste Spieltag steigt am Sonnabend, 24. September, in Delmenhorst. Gegner des SC Wildeshausen sind dann BW Ramsloh und der TV Cloppenburg.

Die 14-jährigen Marie Sudholz und Nike Fink könnten sogar noch in der U 15 spielen. „Wir hätten auch eine U 15- und eine U 13-Mannschaft stellen können, aber da kam nichts von den anderen Vereinen“, berichtet Holger Fink. So bleibt es vorerst bei dem „Pilotprojekt“ in den beiden ältesten Jahrgangsstufen U 17 und U 19.