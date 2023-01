Faustball-Nachwuchs des Ahlhorner SV feiert Doppelsieg in der U 18

Von: Sven Marquart

Landesmeister: Ole Kaltenhauser (h. v. l.), Ole Wilke, Hennes Bokeloh, Luc Tran sowie Philip Behrenz (v. v. l.), Anton Brod und Hiep Tran holten in Unterlüß den Titel. © Ahlhorner SV

Ahlhorn/Brettorf – Der Faustball-Nachwuchs des Ahlhorner SV war bei den Landesmeisterschaften in der Altersklasse U 18 das Maß aller Dinge. Die ASV-Juniorinnen holten in Ahlerstedt ebenso den Titel wie ihre männlichen Vereinskollegen in Unterlüß.

Weibliche U 18

Die Ahlhornerinnen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gaben keinen Satz ab. In der Vorrunde besiegte die Crew von Trainerin Bianca Nadermann den Wardenburger TV (11:2, 11:6), den MTV Diepenau (11:7, 11:3) und den TV Jahn Schneverdingen (11:8, 11:3).

Auch im Halbfinale gegen den TV Brettorf ließen Lea Delitzscher, Helan Hameed, Nasee Mahmood, Lena Meidenstein, Merle Meves, Jordan Nadermann, Minh Anh Tran und Anastasia Will keine Spannung aufkommen (11:3, 11:2). Im Endspiel bezwang der ASV den TV Jahn Schneverdingen noch deutlicher als im Gruppenspiel (11:2, 11:7). „Wir haben als Mannschaft gut funktioniert und uns wieder ein Stück weiterentwickelt“, freute sich Bianca Nadermann, die das Turnier auch dazu nutzte, um ihre Youngsters Minh Anh Tran und Anastasia Will weiter heranzuführen.

Das Spiel um Platz drei gewann der TV Brettorf gegen Gastgeber MTV Wangersen mit 11:8, 14:12. Der Wardenburger TV wurde Sechster.

Männliche U 18

In der Vorrunde gewannen die Ahlhorner gegen den SCE Gliesmarode (11:3, 11:3), MTV Wangersen (11:4, 14:12) und TuS Bothfeld 04 (11:6, 11:3). Im Halbfinale traf das Team von ASV-Coach Nils-Christoffer Carl auf den Turnierfavoriten TuS Empelde. Nach verlorenem ersten Satz rissen sich Philip Behrenz, Hennes Bokeloh, Anton Brod, Ole Kaltenhauser, Hiep und Luc Tran sowie Ole Wilke zusammen und gewannen noch mit 6:11, 11:6, 11:9. Das Endspiel gegen den MTV Wangersen entschied der ASV mit 11:9, 11:8 für sich. „Wir sind sehr zufrieden. Unsere U 16-Spieler Philip Behrenz und Hennes Bokeloh haben sich nahtlos eingefügt und wertvolle Erfahrungen gesammelt“, sagte ASV-Betreuer Sven Wilke.

Als Vorrundendritter verpasste der TV Brettorf die Medaillenspiele. Im Spiel um Platz fünf besiegten die Brettorfer den TuS Bothfeld 04 mit 11:4, 11:4.