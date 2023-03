Der Ahlhorner SV gibt Selcuk Keyik Rätsel auf

Von: Sven Marquart

Gelbgesperrt: Harpstedts Kapitän Matthes Barenbrügge muss beim Spiel in Huntlosen zusehen. © Tamino Büttner

Landkreis – Auf dem Sportplatz des VfR Wardenburg wird derzeit gewerkelt. Deshalb wollte der Fußball-Kreisligist für sein Heimspiel gegen die Beckeln Fountains auf den Kunstrasen nach Großenkneten ausweichen. „Außerdem wurde das Spiel ohne Absprache mit uns von Freitag auf Sonntag verlegt. Allerdings bekommen wir am Sonntag keine spielfähige Mannschaft zusammen“, sagt Fountains-Coach Matthias „Jupp“ Büsing. Deshalb wurde die Partie abgesetzt und soll laut Büsing „voraussichtlich an einem Dienstag in den nächsten Wochen“ nachgeholt werden.

FC Huntlosen – Harpstedter TB (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 0:4): Weil Spitzenreiter TV Munderloh erst am Dienstag, 14. März, 19.30 Uhr, beim Bookholzberger TB antritt, könnte Harpstedt zumindest für vier Tage wieder die Tabellenführung übernehmen. Dazu benötigt der punktgleiche Verfolger lediglich ein Remis. „Aber natürlich spielen wir auf Sieg. Wenn wir Meister werden wollen, müssen wir gewinnen – bei allem Respekt vor dem Gegner“, sagt HTB-Coach Thorsten Graf. Weil die Plätze in Harpstedt gesperrt sind, verzichtet der Titelanwärter auf sein Heimrecht und tritt zum zweiten Mal in der laufenden Saison in Huntlosen an – so wie übrigens schon in der vergangenen Spielzeit. Auf dem Kunstrasen an der Bahnhofstraße scheinen sich die Harpstedter auch recht wohl zu fühlen. Die letzten drei Punktspiele gewannen sie dort mit 12:1 und zweimal 4:0. Hinzu kommt der 3:0-Testspielerfolg Ende Januar. Weil sein Kapitän Matthes Barenbrügge gelbgesperrt ist und Mel Siegenthaler weiter verletzt ausfällt, muss Graf im Mittelfeld „ein bisschen rotieren“. Möglicherweise rückt Ole Volkmer, der am vergangenen Freitag beim 5:0 über Beckeln als vierfacher Torschütze glänzte, in die Zentrale. Auch Huntlosens Trainer Georg Zimmermann muss seine Formation wieder einmal umbauen. Tom Kunst (Auslandssemester), Philipp Passon (Knieverletzung), Dennis Jielg (Fersenprellung) und Lennard Lamping (krank) fallen aus. „Wenn ich meine besten 15 Leute konstant voll im Saft und hochmotiviert zur Verfügung hätte, würde die Mannschaft im Tabellenmittelfeld stehen. So stehen wir zu Recht ganz unten und müssen wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag bangen“, hadert der 69-Jährige.

TV Dötlingen – TV Jahn (Freitag, 20 Uhr/Hinspiel: 1:6): In der Hinrunde zeigte der Tabellendritte gegen den TV Jahn seine bisher schlechteste Saisonleistung. „Wir haben also noch etwas gutzumachen“, betont Trainer Markus Welz. Damals wie bei der jüngsten 1:3-Pleite gegen den VfL Stenum II hielt sich seine Mannschaft nicht an den Matchplan. „Das sollte diesmal nicht vorkommen“, sagt Welz. Jahn war am vergangenen Wochenende mit einer 2:5-Niederlage gegen Klassenprimus Munderloh aus der Winterpause gestartet. „Jahn ist schon eine gute Kreisliga-Mannschaft mit starken Einzelspielern wie Alioune Badara Youm und Marc Pawletta“, hat Welz Respekt vorm Tabellenfünften. Bis auf Joost Hoffrogge (Probleme mit der Patellasehne) und Gerrit Schüler (krank) kann Welz personell aus dem Vollen schöpfen.

Ahlhorner SV – VfL Wildeshausen II (Samstag, 16 Uhr/Hinspiel: 1:1): Nach dem Winterwechsel von 30-Tore-Stürmer Marco Prießner zum Bezirksligisten FC Hude weiß VfL-Coach Selcuk Keyik nicht so recht, was seine Crew im Hans-Jürgen-Beil-Stadion erwartet. Prießner hatte im Hinspiel Ahlhorns Führungstreffer erzielt. „Das ist jetzt eine Chance für andere, aus dem Schatten zu treten“, meint Keyik. Auch Ahlhorns 1:5-Niederlage in Achternmeer kann er „nur schwer einordnen“. Trotzdem fahren die Krandel-Kicker mit dem Vorhaben in die Gemeinde Großenkneten, um dort „mit einer engagierten Leistung zu punkten“. Neben den langzeitverletzten Luca Stöver, Marius Meier und Mihai-Andrei Nitu verzichtet Keyik außerdem auf Jonas Pleus (Kniebeschwerden) und Philipp Finger (nach Jochbeinfraktur). „Da ist mir das Risiko einfach noch zu groß“, sagt er.