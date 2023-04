Munderloh meisterlich: 6:3 bei Verfolger Harpstedt

Von: Sven Marquart

Der passt: Harpstedts Timo Höfken trifft per Foulelfmeter zum 2:3. © Sven Marquart

Harpstedt – „Spitzenreiter, Spitzenreiter! Hey, hey!“ Ausgelassen tanzten die Kreisliga-Fußballer des TV Munderloh im Kreis herum. Aus gutem Grund: Mit dem spektakulären 6:3 (4:3)-Erfolg bei Verfolger Harpstedter TB hatte der Tabellenführer einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht.

Glückwünsche zum Titel wollte Bendix Schröder trotzdem noch nicht entgegennehmen. „Das ist noch weit weg“, erklärte Munderlohs Trainer. Seine Crew hat nun sechs Zähler Vorsprung auf den Konkurrenten, der allerdings eine Partie weniger bestritten hat. Dafür besitzt der Klassenprimus das um 43 Treffer bessere Torverhältnis. „Das ist wie ein zusätzlicher Punkt“, meinte Schröder.

Ein paar Meter weiter ließen die Harpstedter enttäuscht die Köpfe hängen. Dreimal in den vergangenen fünf Jahren hatten sie die Vizemeisterschaft errungen und jeweils nur knapp den Bezirksliga-Aufstieg verpasst. In dieser Saison droht ihnen erneut dieses Schicksal. „Munderloh war die bessere Mannschaft. Sie wollten den Sieg mehr“, sagte HTB-Coach Thorsten Graf.

Tatsächlich pushten sich die Gäste enorm und feierten jede gelungene Aktion wie einen Sieg. Es waren noch keine vier Minuten gespielt, da setzte Maximilian Pieper mit einem Lattentreffer das erste Ausrufezeichen. Kurz darauf hieß es 1:0 für die Gäste. Christopher-Lee Flore war der Torschütze (5.). Flore legte dann auch noch das 2:0 nach (9.).

„Wir sind richtig gut gestartet. Allerdings hatten wir dann eine Phase, in der wir zu ängstlich waren. Da hätten wir mit mehr Selbstvertrauen spielen können“, fand Schröder. Mit einem eher harmlosen Schuss, der Gästekeeper Mark Ellinghusen durch die Hände rutschte, erzielte Philip George das 1:2 (22.). Doch postwendend markierte Fynn-Anton Hechler mit einem Flatterball das 3:1 (26.). „Das hat uns mega geholfen“, meinte Schröder.

Trotzdem war Harpstedt nun im Spiel. Nach Foul von Lando Kropp an Niklas Fortmann verwandelte Timo Höfken den fälligen Strafstoß zum 2:3 (33.). Einen von Jakob Wehrenberg getretenen Eckball köpfte Fortmann zum 3:3 ein (37.). Allerdings hatte Munderloh wieder die Antwort parat: Flore vollendete per Kopf eine tolle Vorarbeit des Ex-Dötlingers Johan Hannink zum 4:3 (38.).

Damit war Harpstedts Widerstand gebrochen. In der zweiten Halbzeit kam vom HTB, der ohne die verletzten Leistungsträger Matthes Barenbrügge, Onno Bolling und Ole Volkmer auskommen musste, offensiv nichts mehr. Stattdessen erhöhten Janne-Mattis Nienaber per Foulelfmeter (61.) und Simon Punke mit einem direkt verwandelten Freistoß (68.) auf 6:3. In der Schlussminute sah Marik Landgraf vom souverän leitenden Schiedsrichter Theodor Potiyenko wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. „Das war keine perfekte Leistung, aber sechs Tore muss man gegen den Tabellenzweiten auch erstmal schießen“, sagte Schröder.

Trotz des Dämpfers hat Graf die Meisterschaft noch nicht abgeschrieben. „Wir werden bis zum Schluss kämpfen. Und wenn sich Munderloh einen Ausrutscher leistet, werden wir versuchen, da zu sein“, bekräftigte der Wildeshauser.

Stenogramm Harpstedter TB – TV Munderloh 3:6 (3:4) Harpstedter TB: Reineberg - George, Th. Schoppe (62. Geisler), J. Wehrenberg, J. Meyer (79. M. Bunzel), S. Meyer, Fortmann, Landgraf, Kube (69. Wasmuth), Bätcher, Höfken TV Munderloh: Ellinghusen - Hopster, Kläner, Flore (71. Backhus), Hechler, Punke, Hannink (76. Michel Lüers), Nienaber, Leon Kropp, Pieper, Lando Kropp Tore: 0:1 (5.) Christopher-Lee Flore, 0:2 (9.) Christopher-Lee Flore, 1:2 (22.) Philip George, 1:3 (26.) Fynn-Anton Hechler, 2:3 (33./Foulelfmeter) Timo Höfken, 3:3 (37.) Niklas Fortmann, 3:4 (38.) Christopher-Lee Flore, 3:5 (62./Foulelfmeter) Janne-Mattis Nienaber, 3:6 (68.) Simon Punke Schiedsrichter: Theodor Potiyenko (FC Hude) Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Marik Landgraf (Harpstedter TB) wegen wiederholten Foulspiels (90.).