Handball-Regionsoberliga: Harpstedter TB und TV Neerstedt II gehen beide leer aus - „Mund abputzen, weitermachen“

Bitter: Arne Johannes sprang während der Partie in Wiefelstede die Kniescheibe heraus. Ins Krankenhaus musste der Harpstedter zum Glück nicht. © Büttner

Nichts zu holen gab es am Wochenende für die Handball-Regionsoberligisten des Harpstedter TB und des TV Neerstedt II: Statt sich mit einem Sieg weiter Luft im Abstiegskampf zu verschaffen, unterlagen die Harpstedter ausgerechnet beim Mitkonkurrenten SV Eintracht Wiefelstede mit 14:21. Nicht wirklich besser verlief es für die Reservemannschaft des TVN. Das Team von Trainer Maik Haverkamp unterlag erwartungsgemäß beim Spitzenreiter HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II. Am Ende stand für den Drittletzten eine verdiente 18:33-Niederlage zu Buche. Somit müssen der HTB und der TVN II wenige Spieltage vor Saisonschluss weiter um den Klassenerhalt zittern.

SV Eintracht Wiefelstede - Harpstedter TB 21:14 (11:10): „Wir haben mal wieder zu wenig Treffer erzielt“, fasste Harpstedts Trainer Udo Steinberg zusammen, warum sein Team am Ende als Verliere von der Platte ging. Dabei sah es am Anfang eigentlich gut aus für den Tabellensiebten. Nach anfänglichen 0:2-Rückstand kämpfen sich die Gäste schnell zurück in die Partie, gingen in der 11. Minute sogar durch Paul Bovensmann mit 5:4 in Führung. Auch bis zum 10:9 (26.) durch Philipp Hennken war die Welt noch in Ordnung. „Doch dann hat auf einmal nichts mehr funktioniert“, berichtete Steinberg: „Wir haben zu viele Chancen liegen lassen.“ So verwunderte es auch nicht, dass Wiefelstede mit einem knappen Vorsprung in die Pause ging.

Aber auch in Durchgang zwei lief nicht mehr viel zusammen. „Es blieb zerfahren. Vorne haben wir uns zu viele technische Fehler erlaubt, hatten zudem Pech mit fünf, sechs Pfostentreffern und haben dazu noch zwei Siebenmeter verworfen“, berichtete der HTB-Coach, der auch noch die Verletzungen von Hennken (umgeknickt) und Arne Johannes (Kniescheibe herausgesprungen) verkraften musste.

Stenogramm SV Eintracht Wiefelstede – Harpstedter TB 21:14 (11:10): Harpstedter TB: Doehle, Bitter - Johannes (1), Gröper (1), H. Meyer (2), Hennken (6/4), Niemann, Witscher (1), Dietmann (1), Bovensmann (2), S. Meyer (1) - Siebenmeter: SVEW 4/3, HTB 6/4 - Zeitstrafen: SVEW 3, HTB 8 - Schiedsrichter: Andreas Hoffmann/Lilly Michalsky.

HSG Grüppühren/Bookholzberg II - TV Neerstedt II 33:18 (18:7): Nicht wirklich besser lief es für den TVN II. Das dürfte aber auch am Gegner gelegen haben. Immerhin hatte es das Team von Trainer Maik Haverkamp mit Tabellenführer HSG Grüppühren/Bookholzberg II zu tun bekommen. „Wenn du gegen den Spitzenreiter spielen musst, dann muss eben alles passen. Und das war bei uns nicht der Fall“, fasste der TVN-Trainer zusammen: „Wir müssen uns jetzt schnell den Mund abputzen und weitermachen.“

Verständlich. Zumal die Hoffnungen vor der Partie eh nicht besonders groß gewesen waren. Nur in der Anfangsphase hielten die Gäste einigermaßen mit. Danach zogen die Hausherren Tor um Tor davon, sodass zur Halbzeit ein 7:18-Rückstand für Neerstedt auf der Anzeigetafel stand.

„Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass sie nicht die Köpfe hängen lassen sollen“, sagte Haverkamp: „Das hat auch funktioniert, wir haben uns weiter gewehrt.“ So schmolz der Vorsprung noch einmal auf neun Zähler, ehe der Klassenprimus zum Ende hin das Tempo noch einmal deutlich anzog.

Stenogramm HSG Grüppühren/Bookholzberg II – TV Neerstedt II 33:18 (18:7): TV Neerstedt II: Voß, Zirks - Quickert (4), Boyens (4/1), Bruns (1), Goldberg (2), Abel (1), Reuter, Lehner (2), Schröder-Brockshus (1), Vosteen (2), Jacobs (1), Boyens (1/1) - Siebenmeter: HSG 4/4, TVN II 4/2 - Zeitstrafen: HSG 2, TVN II 3 - Schiedsrichter: Oliver Lasse/Sven Stein.