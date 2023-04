TV Neerstedt unterstreicht beim 33:29 gegen HSG Schwanewede/Neuenkirchen seine gute Form

Von: Jürgen Prütt

Surfen auf der Erfolgswelle: Ausgelassen feierten die Handballer des TV Neerstedt ihren vierten Sieg in Serie. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Handballer des TV Neerstedt eilen in der Verbandsliga Nordsee auf der der Zielgraden der Saison von Sieg zu Sieg. Nachdem die Mannschaft von Trainer Andreas Müller in der Vorwoche dem Tabellenzweiten TV Schiffdorf beim 23:21 einen Dämpfer im Aufstiegskampf verpasst hatte, bekam nun die fünftplatzierte HSG Schwanewede/Neuenkirchen um den ehemaligen Neerstedter Marcel Behlmer die gute Form der Grün-Weißen zu spüren. 33:29 (18:15) lautete das Resultat am Ende aus Sicht des TV Neerstedt, der damit seinen vierten Sieg in Serie feierte.

„Wir haben in dieser Saison schon reichlich Dreck gefressen. Nun sind wir gut drauf und machen Woche für Woche den nächsten Schritt in die richtige Richtung“, freute sich Müller. Durch den Erfolg gegen die „Schwäne“ hat der TV Neerstedt nun 21:25 Punkte auf dem Konto und in der Tabelle die Eickener SpVg und die HSG Seevetal/Ashausen überholt.

Beide Teams hätten den Zuschauern ein attraktives Spiel geboten, resümierte Müller. „Da standen sich zwei gute Mannschaften gegenüber“, unterstrich der 45-Jährige. Als „überragend“ stufte Müller die Leistung seines Torhüters Lukas Oltmanns ein. „Lukas strahlt seit Wochen eine große Sicherheit aus“, lobte Müller den Mann mit der Trikotnummer 94.

Wie schon in den Wochen zuvor seien seine Spieler „flink auf den Füßen unterwegs gewesen“. Schwanewede zähle zu den spielstärksten Mannschaften der Liga, erläuterte Müller. „Da muss man in der Abwehr gut seitwärts verschieben.“

Jan Niklas Bruning sorgte in der dritten Minute für die 3:1-Führung der Gastgeber. Beim 10:7 (17.) durch Stjorven Schröder lagen die Neerstedter erstmals mit drei Treffern vorne. Brenzlig wurde es Anfang der zweiten Hälfte, als die HSG Schwanewede/Neuenkirchen auf 18:19 verkürzte (33.). „Da hatten wir einen kleinen Knick“, erklärte Müller. Wenig später – beim 22:18 (36.) durch Florian Schrader – hatten sich die Hausherren aus dem kleinen Tal herausgearbeitet. Je sieben Treffer steuerten Max Hülsmann und Jan Niklas Bruning zum Erfolg bei. „Die Youngsters funktionieren inzwischen auch in knackigen Situationen“, zollte Müller seiner jungen Garde Respekt. Den Sieg empfand der B-Lizenzinhaber als gerechtfertigt. „Schwanewede hat den Kampf zu spät angenommen“, stellte Müller fest.

Am kommenden Sonntag, 7. Mai, 16 Uhr, wollen die Männer aus der Gemeinde Dötlingen ihre Serie beim Schlusslicht HSG Bützfleth/Drochtersen ausbauen.

Stenogramm TV Neerstedt – HSG Schwanewede/Neuenkirchen 33:29 (18:15) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader (3), Poppe, Marcel Reuter (2), Hoffmann (9/5), Bruning (7), Schröder (1), Auffarth (1), Hennken, Hülsmann (7), Kunz (3) HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Tholen, Koppenstein, Nowitzki - Wilhelms (6/2), Bachmann (5), Ritter (3), Winkel (1), Scharnke (3), Voskamp (3), Pilger (3), Luhrmann, Keller (2), Behlmer (3/1) Siebenmeter: TVN 6/5, HSG 4/3 Zeitstrafen: TVN 3, HSG 4 Schiedsrichter: Dennis Baas/Niclas Bosselmann Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Cedric Scharnke (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) nach der dritten Zeitstrafe (54.)