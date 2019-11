Müllers Blick geht auch nach unten

Neerstedt – Eine Partie auf Augenhöhe hatte Andreas Müller zwischen dem TV Neerstedt und den Gästen vom TvdH Oldenburg vorausgesagt. Diese bekam der Coach des Handball-Verbandsligisten aus der Gemeinde Dötlingen dann auch geboten. Zumindest bis zur 48. Spielminute. 19:22 lautete das Resultat zu diesem Zeitpunkt aus Sicht der Grün-Weißen. Spannend sollte es in der Schlussphase dann allerdings nicht mehr werden. Stattdessen zogen die Gäste auf 27:22 (57.) davon. Am Ende leuchtete ein 28:24 (14:13)-Erfolg der Oldenburger von der Anzeigetafel der Neerstedter Sporthalle.

„Der TvdH war giftiger, die wollten die Punkte einen Tick mehr“, attestierte Müller den ambitionierten Oldenburgern einen verdienten Sieg. Seine Crew hätte in der Deckung noch einen Tick präsenter sein dürfen, befand der Bookholzberger. Durch die erneute Umwertung der Partie gegen den Wilhemshavener HV II (wir berichteten) und der Niederlage im aktuellen Spiel hat der TV Neerstedt als Neunter der Tabelle nun 9:9 Zähler auf dem Konto. Die kommende Begegnung beim TSV Bremervörde (Sonntag, 1. Dezember, 15.30 Uhr) sei nun extrem wichtig. „Wir müssen den Blick auch nach unten richten“, warnt Müller.

Obwohl es gegen den TvdH Oldenburg lange ein enges Match war, lagen die Neerstedter in der gesamten Partie nur einmal vorne, und zwar beim 2:1 (5.) durch Eike Kolpack. Letztmals Unentschieden stand es etwa vier Minuten vor der Halbzeit. Marcel Behlmer hatte in dieser Phase per Siebenmeter zum 11:11 ausgeglichen. Sein Team habe den starken Rückraum der Gäste mit Tim Stapenhorst, Niklas Hafemann, Joost Sanders und Tobias Meyer gut in Schach gehalten, erklärte Müller. Stadtdessen lief bei den Gästen aber Henrik Küpker zu großer Form auf. Sieben Treffer standen am Ende für den jungen Linkshänder zu Buche. Küpker war es auch, der seine Farben in Durchgang zwei erstmals mit vier Toren in Führung brachte – 20:16 (39.).

Der TvdH habe eine recht harte Gangart an den Tag gelegt, meinte Müller. Leidtragender war sein Kreisläufer Julian Hoffmann. „Julian wurde von seinem Gegenspieler mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen“, schilderte der Coach des TV Neerstedt die Szene aus der 49. Minute. Während Übeltäter Tobias Weihrauch von den Schiedsrichtern Volkmar Hustedt/Heiko Bujalla (TSV Daverden/TV Oyten) mit Rot vom Platz geschickt wurde, ging es für Neerstedts Kreisläufer ins Krankenhaus. „Wahrscheinlich ein Nasenbeinbruch. Ich kann Julian nur das Beste wünschen“, sagte Müller. Aufseiten der Gastgeber war die Luft nach der Attacke gegen Hoffmann raus. Zehn Sekunden vor dem Ende setzte Marcel Reuter mit seinem insgesamt dritten Treffer den Schlusspunkt. prü