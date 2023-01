TV Neerstedt tritt bei Verbandsliga-Spitzenreiter OHV Aurich II an

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Luft verschafft: Nach dem Heimsieg gegen Habenhausen haben die Neerstedter um Marcel Reuter (beim Wurf) ein Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegszone. © Tamino Büttner

Neerstedt – Zum Rückrundenauftakt bekommt es der Handball-Verbandsligist TV Neerstedt mit dem Primus zu tun. Für Andreas Müller und seine Crew geht es an diesem Samstag, 18.30 Uhr, zum OHV Aurich II. „Natürlich wartet da eine Herkulesaufgabe auf uns. Dennoch würden wir gerne die erste Mannschaft sein, die etwas Zählbares aus Ostfriesland mitnimmt“, glaubt Neerstedts Trainer an die Chance.

Als Verlierer ist die „Zweite“ des OHV bis dato in dieser Saison erst einmal vom Feld gegangen, und zwar auswärts beim 35:42 im Spitzenduell beim TV Schiffdorf. „Die stehen vollkommen zu Recht ganz oben in der Tabelle“, unterstreicht Müller. „Aurich bringt von Woche zu Woche und von Spiel zu Spiel seine Leistung“, bescheinigt der Bookholzberger der Drittliga-Reserve eine „super Konstanz“. Jannick Neumann und Arne Tuinmann würden es auf den Halbpositionen im Angriff gut machen. Große Stücke hält Müller zudem auf Nico Gronau. „Der spielt inzwischen auf beiden Außenpositionen und am Kreis“, weiß der 45-Jährige zu berichten. Im Hinspiel war das Trio insgesamt 17-mal erfolgreich. Beim 31:34 gerieten die Neerstedter erst in der Schlussphase ins Hintertreffen. Neun Minuten vor dem Ende stand es noch 29:29.

In der vergangenen Saison kam der TV Neerstedt in Aurich mit 21:38 unter die Räder. „Da sind wir ganz schön vermöbelt worden“, erinnert sich Müller. Am Ende ging das Spiel dann mit 0:0 Toren in die Wertung ein, da die Gäste in Jan Niklas Bruning einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatten. „Keine Absicht. Für Jan Niklas war es das erste Spiel für uns. Wir hatten vergessen, die Spielberechtigung zu beantragen.“ Es sei ein „interner Kommunikationsfehler“ gewesen, sagt Müller. „Aber nicht so wild – wir haben ja ohnehin verloren.“

In der Vorwoche hat sich der TV Neerstedt durch den 30:22-Heimerfolg gegen den ATSV Habenhausen II in der Tabelle etwas Luft verschafft und nun vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. In Ostfriesland dürfe sich seine Mannschaft nur ganz wenige Fehler erlauben, warnt Müller. „Wir dürfen die Auricher nicht ins Laufen kommen lassen.“ Personell sieht es beim Tabellenachten gut aus. Bis auf Stjorven Schröder (verletzt) und Christoph Steenken (privat verhindert) sind alle Mann an Bord.