Müller erwartet körperlich intensives Derby in Sandkrug

Von: Jürgen Prütt

Starke Sache: Neerstedts Kreisläufer Julian Hoffmann will auch in Sandkrug jubeln. © Tamino Büttner

Neerstedt – Es ist schon eine Krux mit den Handballern des TV Neerstedt. Woche für Woche liefert der Verbandsligist aus der Gemeinde Dötlingen gute Leistungen ab – doch zu selten wandert auch etwas Zählbares auf das Konto der Grün-Weißen. Er wisse um die „brisante Lage“, versichert Trainer Andreas Müller vor dem Derby bei der TSG Hatten-Sandkrug an diesem Sonntag, 15 Uhr.

Dreimal hat Müller seine Mannen in dieser Woche rangenommen. „Wir dürfen uns nicht auf die faule Haut legen“, warnt der 45-Jährige mit Blick auf die Tabelle. „Es sind nur drei Punkte zum ersten Abstiegsrang. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Teams unter uns immer verlieren“, macht sich der Bookholzberger nichts vor. „Wir müssen uns auf uns konzentrieren und nicht darauf gucken, was die Gegner machen.“

Die Gastgeber dürften am Sonntag mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in das Derby gehen. 9:1 Zähler holte der Oberliga-Absteiger aus den vergangenen fünf Partien. In der Vorwoche quälten sich die Sandkruger gegen Schlusslicht HSG Bützfleth/Drochtersen nach einem 20:25-Rückstand (48.) noch zu einem 31:28-Erfolg. „Die haben in den vergangenen Wochen nicht immer starke Spiele abgeliefert, aber gepunktet“, rechnet Müller mit einem bestens motivierten Gegner. Hatten sei wieder in Schlagdistanz zum zweiten Platz, erläutert der B-Lizenzinhaber. „Die dürfen sich aber keinen Ausrutscher mehr erlauben.“

Müller erwartet eine „körperlich intensive Partie“. Dabei setzt er auf die Karte Tempohandball. „Wir wollen über 60 Minuten Gas geben und dem Gegner keine Zeit zum Durchschnaufen lassen“, kündigt Müller an. Beim 27:23 im Hinspiel ging die Taktik auf. Am zweiten Spieltag waren Max Hülsmann und Andrej Kunz zusammen 17-mal erfolgreich. Linkshänder Hülsmann langte zehnmal zu, Spielmacher Kunz erzielte sieben Treffer.

Müller hofft, dass viele Fans seine Mannschaft in dem Derby unterstützen – sie habe es nämlich verdient. „Die Truppe funktioniert und haut immer alles rein“, betont der Coach.

Bis auf den verletzten Kreisläufer Stjorven Schröder haben die Gäste keine Ausfälle zu beklagen. „Wir haben reichlich Wechselalternativen dabei und wissen, was auf uns zukommt“, erklärt Müller.