TV Neerstedt unterliegt zum Verbandsliga-Start OHV Aurich II mit 31:34

Von: Jürgen Prütt

Treffsicher: Neerstedts Jan Niklas Bruning (beim Wurf) brachte den Ball siebenmal im Auricher Tor unter. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Vorgabe ist klar: In den ersten drei Heimspielen wollen die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt so viele Punkte sammeln wie möglich. Diese Erwartungshaltung hatte Trainer Andreas Müller vor dem Start in die Saison 2022/2023 formuliert. Zum Auftakt erwies sich der OHV Aurich II jedoch als Spielverderber. In einer temporeichen Partie kassierte das verjüngte Neerstedter Team eine 31:34 (16:16)-Niederlage.

„Die Zuschauer haben ein gutes Verbandsliga-Spiel gesehen. Am Ende hatte eigentlich keine Mannschaft verdient, die Halle mit leeren Händen zu verlassen“, war Müller alles anderes als enttäuscht von der Vorstellung seiner Crew. „Beide Teams können in dieser Saison in der Verbandsliga eine gute Rolle spielen. Am Ende bekommen die Torhüter des OHV in der entscheidenden Phase einmal öfter die Hand an den Ball“, analysierte der Trainer der Grün-Weißen.

Seine Neerstedter würden in dieser Saison temporeicher agieren als in den Vorjahren, hatte Müllers vor Beginn der neuen Spielzeit angekündigt. Der TV Neerstedt hielt Wort. Von Beginn an drückten die Gastgeber mächtig aufs Gas. Weil sich die Drittliga-Reserve aus Aurich jedoch als starker Gegner präsentierte, dauerte es etwas mehr als 22 Minuten bis zur ersten Neerstedter Führung: Andrej Kunz hieß der Torschütze zum 13:12. Auch in der Folge schenkten sich beide Teams bis zum 29:29 (52.) durch Max Hülsmann nichts. Danach zog der OHV Aurich II durch Treffer von Nico Gronau, Steffen Eilers und Jannick Naumann entscheidend auf 32:29 (55.) davon und brachte die Drei-Tore-Führung auch ins Ziel.

Im Angriff habe er „viele gute Ansätze“ gesehen, resümierte Müller. Defensiv müsse seine Mannschaft jedoch zulegen: „Wir lassen uns zu oft im Innenblock herauslocken und kassieren zu viele Tore über die Außen.“ Die Gäste hätten es aber auch gut gemacht, zollte der 45-jährige Coach den Aurichern Respekt: „Die hatten eine eingespielte Truppe am Start, sind immer wieder in die Lücken gegangen.“ Nicht von ungefähr avancierte Rechtsaußen Nico Gronau bei den Gästen zum besten Werfer.

Im Tor wechselte Müller mehrfach. Doch weder Lukas Oltmanns noch Mike Krause konnten der Partie ihren Stempel aufdrücken.

Andrej Kunz (9/2), Max Hülsmann (9) und Jan Niklas Bruning (7) brachten den Ball zusammen 25-mal im Gehäuse der Ostfriesen unter. „Ich kann mich kaum daran erinnern, dass Andrej einmal so oft getroffen hat“, lobte Müller seinen Spielmacher. Den Fehlstart konnte aber auch das treffsichere Trio nicht verhindern. „Das war ein offener Schlagabtausch zweier guter Mannschaften. Kein Spieler hat enttäuscht“, betonte Müller.

Stenogramm TV Neerstedt – OHV Aurich II 31:34 (16:16) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader (1), Marcel Reuter, Hoffmann (2), Bruning (7), Poppe (3), Schröder, Hennken, Hülsmann (9), Kunz (9/2) OHV Aurich II: Müller, Jungvogel - L. Meinke, Gronau (8), Tuinmann (3), Neumann (6), S. Meinke, H. Stoehr (4), Drees, Speckmann (3), Schrainer, Eilers (7/1), Lübben (2), S. Stoehr (1) Siebenmeter: TVN 4/2, OHV 3/1 Zeitstrafen: TVN 4, OHV 2 Schiedsrichter: Carsten Kupski/Robert Oldenburg.