Müller sehnt Kolpack-Rückkehr herbei

Neerstedt – Mit fünf externen und zwei Zugängen aus dem eigenen Lager wollen die Handballer des TV Neerstedt die Abgänge solch gestandener Kräfte wie Andrej Kunz, Niklas Planck, Malte Kasper und Mario Reiser kompensieren. Doch nicht nur die Mannschaft der Grün-Weißen hat ein anderes Gesicht bekommen. Auch der Trainer ist neu: Andreas Müller hat beim Verbandsligisten aus der Gemeinde Dötlingen die Nachfolge von Björn Wolken angetreten. In der vergangenen Spielzeit führte der 42-Jährige die Männer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg in der Landesliga auf Rang sechs.

Auf der Liste der Neuzugänge sticht ein Name heraus: Marcel Behlmer. Satte 180 Treffer hat der Linksaußen in der abgelaufenen Spielzeit für den TV Langen erzielt. Zum Klassenerhalt in der Verbandsliga sollte es für das Team aus dem Landkreis Cuxhaven dennoch nicht reichen. Niko Ahrens (HSG Schwanewede/Neuenkirchen II), Marco Uffenbrink (HSG Wagenfeld/Wetschen) und Marc Schiefelbein (SV Eintracht Wiefelstede) waren mit ihren Clubs in der Landesliga oder Landesklasse unterwegs.

Aus der eigenen Zweitvertretung sollen Rückraumspieler Niklas Löding und Außen Christoph Steenken ihre Chance erhalten. Verstärkung Nummer sieben hört auf den Namen Lukas Oltmanns. Der 28-Jährige stand zuletzt beim Liga-Rivalen TvdH Oldenburg im Tor. Aus dem Kader der Vorsaison sind Kevin Pecht, Philipp Hollmann, Marcel und Mirko Reuter, Rene Achilles, Julian Hoffmann und Eike Kolpack geblieben. Zudem will Coach Müller den A-Jugendlichen Jakob Poppe mit in sein Aufgebot nehmen.

Wie bereits unter Wolken, hat der Vorjahresdritte weiterhin Probleme im Rückraum. Hier ruhen die Hoffnungen auf Eike Kolpack. Der 1,96-Meter-Mann hatte aufgrund einer schweren Schulterverletzung große Teile der beiden vergangenen Spielzeiten verpasst. „Eike war fast die komplette Vorbereitung dabei, die Schulter hält“, berichtet Müller. Pausieren muss Kolpack aktuell dennoch: Der 27-Jährige kuriert eine Bänderverletzung aus. „Zwei, drei Wochen wird es noch dauern“, sehnt Müller die Rückkehr seines Halblinken herbei. Auf zwei andere Rückraumkräfte muss er länger verzichten: „Bei Marc Schiefelbein müssen wir nach seiner ausgekugelten Schulter Geduld haben, und Niklas Löding hat vom Arzt aufgrund chronischer Schulterbeschwerden bis auf weiteres Sportverbot erhalten.“

Das verletzte Trio wird zum Punktspielauftakt gegen den Wilhelmshavener HV II an diesem Freitag, 20.15 Uhr, fehlen, genauso wie der privat verhinderte Mirko Reuter. Seine Crew werde sich besser präsentieren als bei der 15:36-Pokalpleite gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen, verspricht Müller. „Wir haben die Fehler angesprochen und aufgearbeitet.“

Der Auftaktgegner zählt für Müller neben dem TvdH Oldenburg zu den Titelfavoriten. Auf der Rechnung hat er zudem den OHV Aurich II. Auf ein konkretes Saisonziel, sprich: eine bestimmte Platzierung, will sich der B-Lizenzinhaber nicht festlegen: „Wir wollen einen guten Start hinlegen, uns möglichst schnell als Mannschaft festigen und nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen.“ prü