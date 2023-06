TV Neerstedt trifft im letzten Saisonheimspiel auf Wilhelmshavener HV II

Von: Jürgen Prütt

Sieht seine Zukunft beim HC Bremen: Nachwuchskeeper Tjark Müller wird in der neuen Saison nicht mehr für den Verbandsligisten TV Neerstedt spielen. © Sven Marquart

Neerstedt – Die jüngste 24:29-Auswärtsniederlage beim Angstgegner TSV Daverden konnten die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt verschmerzen. Zuvor hatte die Crew von Andreas Müller mit sechs Siegen am Stück die Abstiegsränge hinter sich gelassen. Trotzdem wird Neerstedts Trainer nicht müde zu warnen. „Wenn an den beiden letzten Spieltagen wirklich alles gegen uns läuft, dann könnten wir noch einmal in den Abstiegskampf hineingezogen werden“, sagt der B-Lizenzinhaber. Er habe jedenfalls noch keine Glückwünsche zum Klassenerhalt angenommen, lässt der Bookholzberger vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den Wilhelmshavener HV II (Samstag, 19.30 Uhr) wissen.

Müller erwartet gegen den Tabellendritten von der Jade ein „interessantes Spiel mit offenem Visier“. Die Gäste haben noch eine kleine Chance auf den Aufstieg. „Das ist eine junge Truppe, die ordentlich aufs Tempo drückt. Die werden sich auf der Zielgraden der Saison nicht hängen lassen“, meint Müller. Das Hinspiel hat er noch in bester Erinnerung: „Wir haben durch einen Treffer von Paul Neumann acht Sekunden vor Schluss mit 27:28 verloren. Dafür würden wir uns jetzt gerne revanchieren.“

Das Trainingspensum habe er um Pfingsten heruntergefahren, berichtet Müller. Nach den intensiven Wochen habe er es etwas gemächlicher angehen lassen. Einige Spieler hätten ihre Blessuren auskuriert, andere seien beim Gildefest in Wildeshausen verplant gewesen. „Da wären nicht viele Jungs zum Training erschienen“, sagt der 45-Jährige. Deshalb beließ er es vor der Partie gegen die Wilhelmshavener Zweitliga-Reserve bei einer Trainingseinheit am Donnerstag.

Beim Spiel kann Müller auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Verabschiedet werden Felix Hennken und Tjark Müller sowie Physiotherapeutin Leonie Voigt. Rückraumspieler Hennken zieht es nach Köln, Keeper Müller spielt in der kommenden Saison nur noch für den HC Bremen. „Nach der Rückkehr von Kevin Pecht gehen wir mit drei Torhütern in die neue Serie, Tjark sucht seinen Weg komplett beim HC“, erläutert Coach Müller. Aktuell ist der Youngster noch mit einem Zweitspielrecht für beide Clubs unterwegs.

Bei Freigetränken will der TV Neerstedt den Abend anschließend mit seinen Fans ausklingen lassen.