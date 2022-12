TV Neerstedt kann mit Sieg über TSV Daverden sein Punktekonto ausgleichen

Von: Jürgen Prütt

Den fünften Saisonsieg im Visier: Der TV Neerstedt um Marvin Auffarth peilt im Heimspiel gegen den TSV Daverden einen doppelten Punktgewinn an. © Sven Marquart

Neerstedt – Zum abschließenden Spiel des Jahres empfängt Handball-Verbandsligist TV Neerstedt an diesem Samstag, 19.30 Uhr, den TSV Daverden. Im Vorjahr kassierten die Grün-Weißen gegen den aktuellen Vorletzten des Klassements zwei deutliche Pleiten. „Das war schon peinlich – da werden sich die Spieler noch dran erinnern“, hofft Neerstedts Trainer Andreas Müller auf einen „positiven Abschluss“.

Da die Neerstedter Sporthalle in dieser Woche aufgrund dringender Reparaturarbeiten gesperrt war, wich Müller mit seiner Crew am Dienstag in die LaOla-Soccerhalle nach Ahlhorn aus. „Wir haben uns 90 Minuten auf Kunstrasen bewegt“, berichtet der 45-Jährige. Nach zwei Spielen ohne Niederlage sei die Stimmung gut, betont Müller. Bei einem Sieg gegen Daverden würde der TV Neerstedt mit einem ausgeglichenen Punktekonto in das neue Jahr gehen. Zwischen Platz vier und 13 geht es in der Tabelle eng zu. Mit einer kleinen Serie würde man schnell ein Stück nach oben springen, erläutert Müller. Daher „sollen die Punkte in Neerstedt bleiben“, unterstreicht der Bookholzberger.

Zähler brauchen aber auch die Gäste, und zwar dringend. Durch das 30:29 gegen die HSG Hunte-Aue Löwen hat sich das Team von Trainer Christoph Schweitzer am vergangenen Wochenende bis auf drei Zähler an das rettende Ufer herangearbeitet. In Neerstedt will die Mannschaft aus dem Kreis Verden nachlegen. TSV-Coach Schweitzer warnt vor der Achse Andrej Kunz/Julian Hoffmann. Der Trainer der Gäste hat beim TV Neerstedt eine „andere Mentalität“ ausgemacht, nachdem gestandene Recken wie Thomas Schuetzmann und Eike Kolpack nicht mehr dabei sind.

Personell gibt es in beiden Teams Ausfälle. Der TV Neerstedt muss weiterhin auf Linkshänder Max Hülsmann (Knieverletzung) verzichten. Zudem kann Kreisläufer Stjorven Schröder verletzungsbedingt nicht dabei sein. Daverdens Coach Schweitzer fehlen die Rückraumspieler Ole Fastenau und Jannes Mahlmann sowie Linkshänder Ulli Mattfeldt.

„Nachdem wir wieder alle Stammkräfte dabei haben und auch alle fit sind, ist unser Spiel stabiler geworden“, findet Müller. Der TV Neerstedt trifft auf einen Gegner, der in dieser Saison auswärts noch ohne Punkte dasteht. Sieben Spiele, sieben Niederlagen – so lautet die bisherige Bilanz der Daverdener in der Fremde.

Max Hülsmann für Tor des Monats nominiert Max Hülsmann vom Verbandsligisten TV Neerstedt ist beim Streaming Portal des Handballverbandes Niedersachsen-Bremen (HVNB) für die Wahl zum Tor des Monats November nominiert worden. Der junge Linkshänder hatte am 19. November im Auswärtsspiel beim Oberliga-Absteiger HSG Schwanewede/Neuenkirchen zwei Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit nach schönem Kempa-Anspiel von Marcel Reuter den 17:16-Pausenstand erzielt. Allerdings war der sehenswerte Treffer letztlich wertlos: Neerstedt verlor die Partie mit 30:32, zudem verletzte sich Hülsmann bei der Aktion am rechten Knie und fällt seitdem aus. Die eingereichten Videos können auf der Internetseite https://solidsport.com/select-tdm angeschaut werden. Hülsmanns Tor hat die Startnummer 2. Der Treffer, der bis Dienstag, 13. Dezember, 12 Uhr, am häufigsten angesehen wurde, wird zum Tor des Monats gekürt. Der Schütze erhält einen Spielball von Select. (mar)