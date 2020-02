Müller fühlt sich beim 29:30 benachteiligt

Verbandsligist TV Neerstedt leistet sich bei Pleite in Eyendorf zu viele einfache Fehler

+ Erhielt früh die zweite Zeitstrafe: Neerstedts Kreisläufer Julian Hoffmann (beim Wurf). Foto: Büttner

Neerstedt – Mit Rückkehrer Andrej Kunz will der TV Neerstedt in der nächsten Spielzeit wieder an erfolgreiche Zeiten anknüpfen. In der aktuellen Saison tritt der Handball-Verbandsligist aus der Gemeinde Dötlingen allerdings weiter auf der Stelle. Nach dem überraschenden 35:30-Erfolg gegen den OHV Aurich II wollte die Crew von Trainer Andreas Müller im Auswärtsspiel beim MTV Eyendorf nachlegen und ihr Punktekonto ausgleichen. Doch nach einem guten Start und einer 8:4-Führung (9.) verloren die Gäste am Ende mit 29:30 (14:14).